斗鱼虎牙靴子落地：游戏直播走入后合并时代

持续了半年时间的斗鱼虎牙合并传闻，终于靴子落地。

10 月 12 日，斗鱼和虎牙宣布正式接受大股东腾讯提出的合并邀约，进行战略合并。

公告显示，合并后新公司采取联席 CEO 制度，斗鱼 CEO 陈少杰和虎牙 CEO 董荣杰，将共同出任联席 CEO，陈少杰加入合并后新公司董事会。斗鱼和虎牙的产品和品牌仍将保持相对独立运营。

斗鱼虎牙双方将按照 1 股斗鱼 ADS 换 0.730 股虎牙 ADS 的比例进行合并，根据该换股比例，斗鱼现有股东和虎牙现有股东将在合并后公司中各占 50% 的经济权益，隐含的对斗鱼的估值和虎牙市值相等。

据公告显示，虎牙和斗鱼的董事会根据各自特别委员会的一致建议，批准了合并协议和合并。合并预计将在 2021 年上半年完成，斗鱼还将举行特别股东大会对此合并进行投票表决。

在签署此合并协议的同时，斗鱼与腾讯还签署了关于企鹅电竞业务的转让协议，腾讯将以 5 亿美元的价格将企鹅电竞业务转让给斗鱼。腾讯通过收购各方股份，成为合并后公司的第一大股东，将拥有 60% 以上投票权。

斗鱼主导？

合并协议中值得注意的一点是，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，包括由美国存托凭证（ADS）所代表的普通股。如果合并完成，斗鱼在合并前已发行的股份及 ADS 将取消，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。

虽然从换股方案来看，是保留了虎牙的上市主体，但有投行人士表示，腾讯把控着虎牙，用虎牙收斗鱼股票可能考虑的是规避股权分散，而竞核也曾报道称，虎牙已经没有可以拍板的领军人物，实权主要被新派驻的腾讯系高管掌控。

此前 8 月 10 日，欢聚集团宣布将 3000 万股虎牙 B 类普通股转让给腾讯，但仍保留持有了 3800 万股，易观分析师廖旭华向搜狐科技表示，欢聚的意思比较明显，即保留少数股权，作为参股股东。

从 4 月腾讯成为虎牙最大股东开始，关于斗鱼和虎牙合并的消息已经不是秘密，而合并之后，两家头部公司在新公司的话语权才是行业关注的焦点。

一位业内人士曾告诉搜狐科技：“尽管当时斗鱼和虎牙都拿到了腾讯的投资，但斗鱼拿的是战略投资部的投资，而虎牙拿的是 IEG(腾讯互娱事业群)的投资，由于 IEG 是游戏业务部门，所以当时戏称’虎牙是亲儿子’，但现在哪家更受青睐，还说不好。”

尽管斗鱼、虎牙两家公司高度相似，但从企业基因、运营风格等方面依旧存在差异。

虎牙沿袭了 YY 的公会传统，所以相比于斗鱼，虎牙的公会体系更健康。相应的，二者主播运营的方式不尽相同，一般来讲，直播平台签约模式有两种，签约金合同和礼物流水合同，前者适合头部大主播，后者适合腰尾部主播。

针对第一种，斗鱼对主播会有 KPI 要求，“主要看 ACU(平均每分钟同时在线人数)、每个月小时时长数，而在虎牙，有两种形式，分为板块排名合同和人气值合同，前者根据人气高低，划分不同梯度值，给到主播不同金额，后者是与主播签约一个 ACU 人气合同，达到了，给多少金额，有一个最低最高值的整体额度。”前述业内人士告诉搜狐科技。

从双方二季度财报来看，虎牙在营业收入上依旧保持领先位置，但且该季度的月活用户，虎牙实现对斗鱼的反超，而在毛利率和净利率等指标上，双方已经十分接近，且不管是活跃用户，还是总营收，两家的环比增长率趋于平缓。

2019 年 3 月，腾讯在内部成立了直播事业部，据悉，成立这个事业部最大的任务，即是将包括企鹅电竞在内的三大平台进行整合，同时，协调三家平台的资源。

对直播平台而言，最主要的资源就是主播。此前，斗鱼虎牙之间互挖主播的内耗现象严重，造成恶性价格战，虽然虎牙上市后，这种状态得到缓解，但两家合并后，谁家模式能成为主流，谁家能获得更多资源倾斜，都将左右着主播自身利益。

腾讯掌握主播定价权后，哄抬身价的情况会缓解，签约金会大幅度缩水，有利于游戏生态，但另一角度看，这也导致，除了腾讯手中的平台，主播几乎没有选择空间，“后面主播跳槽的情况，会越来越少，而且他们自身也会考量跳槽成本。”前述业内人士表示。

而当下，腾讯采取各自独立运营的 “TME 模式 “整合斗鱼虎牙，即是为了尽可能保持各自平台的容量，减少主播流向竞争对手的可能性。

新格局、新对手

从竞争格局来看，整合超百亿市值的直播平台之后，腾讯并非高枕无忧。

在游戏直播领域里，腾讯的众多被投公司中，斗鱼、虎牙并不是腾讯在游戏直播领域的全部布局，快手、B 站均已经介入游戏直播，其中快手的增速已经不能小觑。

据小葫芦大数据显示，快手在活跃主播、礼物收入、礼物人数等维度的数据已经达到斗鱼和虎牙两者之和，以今年 4 月为例，快手游戏主播开播数达 180 余万，而斗鱼虎牙分别为 65 万和 83 万，快手主播礼物收入总计 19 亿，斗鱼虎牙分别为 7 亿和 8 亿。

去年 7 月，快手官方表示，快手站内游戏直播移动端日活跃用户破 3500 万，游戏视频用户日活达 5600 万，而根据 QuestMobile 数据，截止 2019 年 6 月 5 日，斗鱼的日活数为 1500 万、虎牙的日活数为 1100 万，快手日活也远超斗鱼虎牙之和。

然而比较微妙的是，尽管快手和 B 站都是腾讯的被投公司，但二者又和腾讯保持着安全距离，警惕腾讯与自家业务的竞争，一边，腾讯一直不放弃对微视的扶持，这让快手难以放下戒备，另一边，B 站在阿里和腾讯之间竭力保持平衡，控制着自身投票权。

这意味着，抛开直播业务体量依旧较小的 B 站，快手依然可以称得上是斗鱼、虎牙强有力的对手，虽算不上正面应战，但也值得腾讯防范。

用户跟着主播走，快手是否具有长期竞争力也需要从主播来看。据小葫芦数据显示，9.2 万头部主播中，斗鱼和虎牙依旧占去大半，拥有 5 万多头部主播，快手位列第三。

但需要注意的是，快手也在构建自身的主播生态，2019 年 7 月，快手推出 “百万游戏创作者扶持计划”，希望以此培养原生主播，减少对头部主播的依赖，丰富的腰尾部创作者向来是生态健康的关键。

除此之外，作为短视频内容平台，快手积累了多年的算法推荐机制和流量池，有转化视频用户为游戏用户的根基。

虎牙高层曾在财报电话会上表示对对手的警惕，B 站和快手的入局，让主播和公会越来越重视直播和视频内容的结合，未来公司会在做好直播内容之外，增强视频方面的布局。

“同时，随着视频平台加入，主播商业化多元性在提升，原来收入结构主要是签约费、打赏，目前广告收入和电商收入在整个行业提升幅度较大，随着整个行业的发展，主播收入结构正在优化。”

对整合虎牙、斗鱼之后的腾讯来讲，能否丰富主播收入增长点，决定了主播在平台的留存率，毕竟快手的电商体系比虎牙、斗鱼更成熟，也拥有视频土壤，与此同时，快手和腾讯之间的关系走向，也同样影响着市场格局，进而左右着主播的选择空间。

字节跳动对游戏的投入，也是腾讯加速撮合斗鱼、虎牙的原因之一。

在整个游戏生态内，游戏直播平台扮演着下游宣发出口的重要角色，直播能直接起到拉新作用，提升用户活跃度，进而促进付费转化率，并最终拉长游戏生命周期。

过往已经有不少例子证明直播对游戏的带动力，其中《绝地求生》最为典型，因为 PUBG 官方并没有在中国进行传统的广告宣传，而《绝地求生》的玩家一大半都是中国人，这其中，主播宣传功不可没。

而在 2017 年腾讯默默拉拢直播平台之时，抖音悄然崛起，随之而来的，就是腾讯和字节的全面对峙，2018 年 5 月开始，腾讯断绝了一切和字节跳动的合作，这其中就包括腾讯游戏在抖音上的投放。

今年以来，字节跳动积极调整游戏业务布局，原战略投资负责人严授在 2 月初正式转岗，全面负责游戏业务。4 月 24 日，严授发布微头条称，字节跳动游戏业务将会在 2020 年持续招聘超过 1000 人。

虎牙斗鱼完成合并之后，格局上看似是腾讯以合并结束混战，但事实或恰恰相反，腾讯也许正准备登上新战场。