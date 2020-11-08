英特尔 Win10 驱动程序更新，包括 Chrome 性能改进等

IT之家11月8日消息 英特尔的 11 月驱动更新现已向 1709 以及更高版本的 Windows 10 用户推出。从更新说明中发现可适用于绝大部分 6 代酷睿之后的产品，当然也包括同代奔腾、赛扬、至强等。此外，英特尔还进一步推广了英特尔 ®DSA 助手。

Intel DCH 驱动程序 27.20.100.8935 提供了系统增强功能，现有游戏的错误修复以及性能升级。

从更新说明可知，该版本驱动为 Chrome 浏览器的 YouTube 媒体播放功能提供了一定的性能改进。IT之家了解到，Chromium 人员此前发布错误报告表示，在使用 Windows 10 v2004 更新后，会发生某些玄学 bug，例如回放丢帧。

除了性能升级外，英特尔 DCH 27.20.100.8935 的新功能并不多，但是它针对《孤岛危机》的崩溃进行了修复。此前有用户反馈称在使用英特尔 10 月驱动程序该游戏发生了崩溃。

英特尔表示，它还解决了在玩《毁灭战士永恒》，《魔兽世界》等游戏时观察到的微小图形异常。此外，英特尔还修复了在启动《文明 6：风暴聚集》，《极限竞速地平线 4》和其他集成显卡游戏时遇到的性能问题。

用户现可于英特尔官网下载相应的驱动程序安装包（.exe 或 . zip）,也可通过英特尔驱动程序和支持助手（英特尔®DSA）自动更新。