曝三星 Galaxy S21 Ultra 可以同时开启 2K 和 120Hz

IT之家 11 月 8 日消息 三星今年初发布 Galaxy S20 系列，这也是三星 Galaxy S 系列第一款 120Hz 高刷新率的旗舰机型。不过 Galaxy S20 系列用户有一个烦恼，该机的 120Hz 刷新率只能在 FHD + 分辨率下才能开启，而当开启 QHD 分辨率之后刷新率会自行降为 60Hz。

今年 5 月，外媒 AnandTech 表示，因为硬件限制，导致三星 Galaxy S20 系列无法同时开启 QHD 分辨率和 120Hz 刷新率。

而数码博主 @阿猫有把刀 爆料称，三星 Galaxy S21 Ultra 5G 将支持同时开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率两种特性。之后，知名爆料者 @UniverseIce 也宣告了以上结论，可靠度超九成。

AnandTech 在当时的报道中指出，三星 Galaxy S20 系列由于只配备了一个通过 DDIC（Display Driver IC，显示面板驱动芯片）的 MIPI 接口，使得带宽不足以支持 Galaxy S20 系列开启 QHD 分辨率 + 120Hz 刷新率双特性。而其他机型例如一加 8 Pro 则拥有两个 MIPI 接口，所以可以同时开启 2K 分辨率和 120Hz 刷新率。

从这个角度出发，三星方面或解决了接口方面的带宽问题，也可能更换了新的设计。但此前有爆料者表示三星 Galaxy S21 系列相比 S20 系列只是小幅度升级的机型，因此不做推测。

外媒 SamMobile 和 AndroidCentral 此前以各自分别通过自己的渠道确认，三星准备在明年 1 月初推出其下一代旗舰机型 Galaxy S21 系列，而韩媒매일경제表示该系列机型将于 1 月下旬左右上市。

知名爆料者 @Jon Prosser 本周爆料称，三星准备将于 2021 年 1 月 14 日推出 Galaxy S21、Galaxy S21+ 和 Galaxy S21 Ultra 三款机型，并将于 2021 年 1 月 29 日开始正式发货（发售）。

此外，三星 Galaxy S21 Ultra 预计将配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2x Infinity-O 显示屏，5000mAh 电池，108MP 主摄，40MP 前置镜头等，提供黑色、灰色，粉红色、银色、紫色和白色版本。

其他方面，三星 Galaxy S21 Ultra 将运行基于 Android 11 的 One UI 3.0 稳定版，预计将配备高刷新率曲面屏（144Hz 或 120Hz），在中美等市场搭载高通骁龙 875 芯片，而在印度等其他市场采用 Exynos 2100 SoC，尺寸为 165.1mm x 75.6mm x 8.9mm（算上相机突起部分为 10.8mm）。

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra，图源 @OnLeaks

其他方面，此前多个权威韩国媒体称三星将在 S 系列产品线中加入 S Pen 支持，不过IT之家发现 OnLeaks 提到，Galaxy S21 Ultra 并没有为 S Pen 设置专用插槽。这意味新设备能可能采用类似 Galaxy Tab 上那样将 S Pen 置于外部的设计。