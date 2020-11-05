首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

三星 980 PRO PCIe 4.0 SSD 官方评测：工作温度 60 度，游戏加载更快

2020/11/5 18:38:27 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 11 月 5 日消息 三星在今年 9 月 22 日推出了三星首款消费型 PCIe4.0 NVMe SSD 980 PRO，现在官方在微信公众号上对这款产品进行了详细的介绍和评测。

三星表示，980 PRO 采用三星最新的 V-NAND 闪存颗粒，成本更低，售价自然也比 970 PRO 更低。参数方面，980 PRO 有 7000MB/s 的读取速度和 5000MB/s 的写入速度，随机读取速度和写入速度均达到 1000K IOPS。

三星还公布了 980 PRO 的主控芯片——Elpis，它是三星首个基于 ARM 架构的 8nm 制程新一代主控芯片，在实际处理命令集的时候，能够达到上一代 Phoenix 主控 4 倍的数据量。

980 PRO 还使用了智能 TurboWrite 缓存技术，能够实现较大的动态缓存区容量。以 1TB 版本为例，它拥有 6GB 的默认缓存区，以及 108GB 的动态智能缓存区。也就是说，只要单次写入文件容量不超过 114GB，那就能获得最好的性能收益。

在三星官方的 Samsung Magician 软件中，980 Pro 顺序读取达到了 7129MB/s，顺序写入达到了 5181MB/s，随机读取达到了 350341 IOPS，随机写入达到了 304931 IOPS。

在游戏方面，官方用《刺客信条：奥德赛》、《使命召唤 16》进行了测试，980 Pro 比另一款已达 PCIe3.0 速度上限的 SSD 的加载速度要快得多。

温度方面，官方用 CrystalDiskinfo 测试，980 PRO 工作温度在 60 度左右。

IT之家了解到，980 PRO现已上市，500GB 售价 999 元，1TB 售价 1899 元。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星SSD游戏

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用