三星 980 PRO PCIe 4.0 SSD 官方评测：工作温度 60 度，游戏加载更快

IT之家 11 月 5 日消息 三星在今年 9 月 22 日推出了三星首款消费型 PCIe4.0 NVMe SSD 980 PRO，现在官方在微信公众号上对这款产品进行了详细的介绍和评测。

三星表示，980 PRO 采用三星最新的 V-NAND 闪存颗粒，成本更低，售价自然也比 970 PRO 更低。参数方面，980 PRO 有 7000MB/s 的读取速度和 5000MB/s 的写入速度，随机读取速度和写入速度均达到 1000K IOPS。

三星还公布了 980 PRO 的主控芯片——Elpis，它是三星首个基于 ARM 架构的 8nm 制程新一代主控芯片，在实际处理命令集的时候，能够达到上一代 Phoenix 主控 4 倍的数据量。

980 PRO 还使用了智能 TurboWrite 缓存技术，能够实现较大的动态缓存区容量。以 1TB 版本为例，它拥有 6GB 的默认缓存区，以及 108GB 的动态智能缓存区。也就是说，只要单次写入文件容量不超过 114GB，那就能获得最好的性能收益。

在三星官方的 Samsung Magician 软件中，980 Pro 顺序读取达到了 7129MB/s，顺序写入达到了 5181MB/s，随机读取达到了 350341 IOPS，随机写入达到了 304931 IOPS。

在游戏方面，官方用《刺客信条：奥德赛》、《使命召唤 16》进行了测试，980 Pro 比另一款已达 PCIe3.0 速度上限的 SSD 的加载速度要快得多。

温度方面，官方用 CrystalDiskinfo 测试，980 PRO 工作温度在 60 度左右。

IT之家了解到，980 PRO现已上市，500GB 售价 999 元，1TB 售价 1899 元。