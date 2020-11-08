《英雄联盟》LPL 官方纪录片上线，首集聚焦 RNG 战队

IT之家 11 月 8 日消息 英雄联盟官方今日放出了《英雄联盟》LPL 官方纪录片《来者何人》正式登陆 B 站，首集即回应了拥有广大粉丝基础的著名战队 RNG，粉丝十分关注的 Uzi 退役后的 RNG 现状也在纪录片中得到了答案。

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此次纪录片《来者何人》的第一集聚焦在让粉丝们留下了太多意难平的 RNG 战队，过往的几年里 RNG 这支战队起起伏伏，S9 不敌 FNC 无缘淘汰赛，Uzi 的职业生涯最后一场比赛也成了众多粉丝最难忘的一幕。Uzi 对于 RNG 有着极其重要的意义。时至今日，Uzi 仿佛也已经成为了 RNG 将士蓬勃向上奋斗的标志。

除 uzi 外，还有小虎等人的状态也都得到了展示，RNG 作为第一集上线的战队，在 S8 囊括多个冠军后获得国内空前规模的关注，伴随而来的还有各种压力。而随着成绩下滑，xiaohu 看来十分艰难，并坦言是一路被骂过来的。

小虎：你不懂（uzi），你不懂那种感觉，你没有经历过，就是你不可以犯错的那种感觉。

IT之家了解到，《英雄联盟》LPL 官方纪录片将于每周六 19:00 更新，第二集看点为 FPX 战队的各位成员，有会员的各位朋友可先睹为快，为避免剧透本周暂不报道。