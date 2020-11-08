音集协已就快手侵权行为正式向国家版权局投诉：6 万首歌播放 3 亿次

IT之家 11 月 8 日消息 据 “中国音像著作权集体管理协会”微信公众号，音集协已经就快手的侵权行为正式向国家版权局投诉。同时，音集协诉快手侵犯《鸿雁》等 5 首歌曲的录音制作者权于 2020 年 10 月 12 日在北京互联网法院立案。音集协要求快手停止侵权并赔偿人民币共计 13 万元，此案将于 2020 年 11 月 9 日开庭审理。

IT之家了解到，2020 年 11 月 7 日下午，中国音像著作权集体管理协会（以下简称 “音集协”）在京召开 “短视频平台音乐版权维权情况发布会”。音集协就目前短视频平台使用音乐录音制品情况和权利人维权情况做了介绍，10 家权利人代表介绍了所持版权作品被短视频平台侵权的情况，大家共同提出希望短视频平台尊重权利人的合法权利，与权利人携手合作共建短视频平台合法使用音乐录音制品的行业经营环境。

近年来，不断有会员向音集协反映短视频平台侵权使用音乐录音制品的情况，希望协会严厉打击侵权行为，依法维护权利人权利。据音集协副理事长周亚平介绍，截至目前为止已有 100 多家会员陆续与音集协签署协议，向音集协授权复制权、信息网络传播权等短视频 APP 使用的音乐类录音制品相关权利。为不负会员重托，音集协一方面向国家版权局汇报情况，请国家版权局给与指导和支持；另一方面迅速采取行动，结合国家版权局开展的 “剑网行动”，建立短视频平台领域的著作权许可秩序。

据音集协副总干事国琨介绍，目前抖音、彩视等短视频平台积极反馈解决问题，已与音集协达成版权合作方案，为短视频行业做出了表率。但也有以快手为代表的部分平台逃避法律责任，至今尚存在数量惊人的侵权行为。

音集协称，第三方检测机构上海音乐版权服务平台对部分作品（63688 首）在快手 APP 上进行的版权监测显示：截至 2020 年 11 月 6 日，快手涉嫌侵权使用上述作品作为背景音乐的视频数量高达 8265 万个，总播放量达到 2.98 亿次以上。如许嵩演唱的《有何不可》有约 90 万个视频涉嫌侵权使用，王豆豆演唱的《小甜心》有约 450 万个视频涉嫌侵权使用，徐环、洛天依演唱的《1234567》有约 131 万个视频涉嫌侵权使用。

针对上述侵权行为，自 2019 年 9 月开始音集协就与快手反复沟通要求停止侵权、对权利人进行赔偿及建立版权合作，但快手反馈迟缓、拖延，不愿积极解决版权问题。周亚平提出：“快手这种做法既违反了著作权法，也是行业道德的缺失。对于这样一家寻求上市的互联网科技企业，其主营业务却存在这样严重的一个法律风险，我们不知道它如何取得资本市场的信任，如何面对证券监管部门的管理。”

据悉，音集协已经就快手的侵权行为正式向国家版权局投诉。同时，音集协诉快手侵犯《鸿雁》等 5 首歌曲的录音制作者权于 2020 年 10 月 12 日在北京互联网法院立案。音集协要求快手停止侵权并赔偿人民币共计 13 万元，此案将于 2020 年 11 月 9 日开庭审理。

音集协称，针对快手等短视频平台维权行动的目的并不是索要高额赔偿，而是希望通过案例，让全社会关注短视频平台侵权使用音乐录音制品的问题，最终与短视频平台建立起合法使用音乐录音制品的机制。这是为了维护国家版权市场秩序，为了维护音乐著作权人的权益，为了音乐相关产业的健康发展，同时也是为了促进快手这类短视频平台规范运营、健康发展。音集协作为音像著作权集体管理组织，未来将继续积极维护会员的合法权益，推进短视频平台的维权工作，希望相关各方携手努力，共建短视频平台良好版权生态。