高玩将树莓派改造为红白机并成功游玩毁灭战士

IT之家11月8日消息 Howchoo 之前进行了一个 NES 树莓派 Cartridge 项目，后有大量改造小能手受到启发，例如下面这位 @bakutendo，日前在 油管上放出了一份自己试玩树莓派版 NES《毁灭战士》（DOOM）的视频。

很多生于 80 末 90 年底初的人大都见过所谓的“红白机”，那也是他们人生的第一台“小霸王学习机”，而“小霸王学习机”在本质上是一个 FC 兼容机（盗版 FC 游戏机），而 FC 游戏机是任天堂在 1983 年推出的一代经典游戏机——Family Computer，俗称红白机。

当然，FC 是这款游戏机在日本发售时的名字，而登陆海外的时候他们换了一个名字（和造型），叫做 NES，包括后续的机种日本叫做 SFC（SNES）也是类似的关系。

关于树莓派改造方面涉及内容较多，对于部分非数码爱好者来说并没有太大价值，此处不再多言。而若想尝试的用户可参考一家名为 Bakutendo 的开发商所著的博客文章，教学内容较细致而全面，但仍需花费以下成本：

一台树莓派 3 Model A +

一张 microSD 卡（至少 8GB）

一块 FX2LP CY7C68013A USB 开发板

一根 USB 数据线

此外，Bakutendo 的制造商已通过开发可与树莓派 3 Model A+ 一起使用的定制型 PCB 来制造可正常工作的 NES 模拟器，且有计划向那些有兴趣开发的玩家提供 PCB。

IT之家了解到，目前树莓派 3 的价格在几百元左右，想尝试的用户可自行查找。