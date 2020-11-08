诺基亚牌 Streaming Box 8000 机顶盒发布：支持 4K，售价约 784 元

IT之家 11 月 8 日消息 最近，诺基亚一直在向多家公司授权其品牌。最新一家与该公司签署此类协议的公司是 StreamView GmbH，这家奥地利公司现在已经成为诺基亚品牌的官方授权商，在欧洲、中东和非洲销售智能电视、机顶盒和 DAB + 收音机。这家公司的第一款产品是名为诺基亚 Streaming Box 8000 机顶盒的机顶盒，由 SEI Robotics 制造，将在圣诞节前上市销售。

诺基亚 Streaming Box 8000 的规格比市面上其它类似设备都要高，采用了四核 Amlogic S905X3 芯片组，拥有 4 个 ARM Cortex-A55 核心和 ARM Mali-G31 MP2 GPU。遗憾的是，目前还不知道 RAM 的大小，但预计不会少于 2GB。

这款机顶盒支持双频 WiFi 5 和蓝牙 4.2，以及 USB 3.0 Type-A、USB Type-C、以太网、HDMI、光纤音频、AV 和直流电源输入等多种接口。

这款机顶盒还支持 4K 流媒体，但规格上没有说提到关于杜比视界 / Atmos 的支持。不过，至少应该支持 HDR10，因为该设备的芯片组支持该功能。

此外，这款新的诺基亚品牌流媒体设备运行 Android TV 10 操作系统，并将预装 Netflix 和亚马逊 Prime Video。而其他流行的流媒体应用，如 Disney+，则可以从 Google Play Store 安装。此外，该机顶盒内置 Chromecast 和谷歌助理遥控器。

IT之家了解到，诺基亚 Streaming Box 8000 的售价为 100 欧元（约 784 元），将于圣诞节前在部分欧洲国家发售，零售包装盒内将包括机顶盒、一个遥控器、一个电源适配器和一条 HDMI 线。