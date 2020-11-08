HMD CPO 放出新的滑盖机型设计，致敬诺基亚 N95

IT之家 11 月 8 日消息 诺基亚 N95 是诺基亚在 2007 年推出的旗舰级 N 系列机型 , 使用基于 S60 第三版 Feature Pack 1 平台的 Symbian OS v9.2 系统智能手机。手机为双向滑盖设计，可以用来使用媒体播放控制按钮或者数字键盘。

当年，诺基亚十分重视这款手机，在网页介绍中 tagline 标记为 “这就是将来的电脑”和另一句相类似的话语 “这就是将来的相机”。在 N 系列手机网站和电视广告中还出现了同一句口号 “我口袋中有个东西”。

昨日，HMD CPO 放出一组诺基亚 N95 的设计参考图。

随后，YouTuber @Michael Fisher 透露 HMD 有意复刻 N95 手机，甚至晒出了复刻机的工程原型机照片，背面风格与经典 N95 如出一辙。

而今日，HMD CPO 回应了一位网友关于此前内容的 N95 推文，并放出了新的新的滑盖机型设计。最关键的一点是，该设计图右上角带有 HMD 徽标，或预示该机为 HMD 新机，该机可拥有多种滑动设计。

但该机外观风格又不同于此前 N95 复刻版的爆料图。当然，不排除仅是背面样式复刻的可能。

有外媒推测，该机或为诺基亚 6.3，但目前没有任何证据佐证这一点。如果有后续新闻，IT之家将再行报道。

▲ 图源 Michael Fisher，下同