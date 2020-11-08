拼多多家电卖家可申请服务标签，含上门安装、全国包邮

11 月 8 日消息，昨日，拼多多发起家电服务体系升级行动，向商家推送《家电商家服务提升体系细则》，倡导平台服务标准升级。

据悉，在拼多多搜索展示页、商品详情页、个性化推荐页等区域，已出现了诸如 “全场包邮”、“退货包运费”、“送装服务”这样的服务标签。

拼多多介绍，家电品类的商家通过在商家后台申请，即可开通这些服务标签。通过 “正品发票”、“分期付款”、“退货包运费”标签，承诺为消费者带来增值服务；与发货相关的标签则对应 “当日发货”、“24 小时发货”、“48 小时发货”、“全国包邮”四大项。

售后和安装服务的标签涵盖了 “极速退款”、“全国联保”、“送货上门”和 “送装服务”。除了目前这些服务标签之外，其他的服务标签正在持续开发中，像 “价保 30 天”、“大件退货包运费”等标签类型后续将会陆续上线。

拼多多还将对因 “过度承诺”而不能履约的商家进行不同程度的处罚。比如商家承诺了 “送货入户”服务，最后却没有履行，需要赔付买家一定金额的无门槛代金券。

为切实帮助商家监控和管理店铺服务情况，拼多多技术团队还向商家提供了服务监控和分析工具，面向家电行业分享 “服务升级”的阶段性研发成果。

服务监控和分析工具在服务侧围绕用户求助搭建了服务体验分体系，全方位展示店铺的服务状态和问题点，商家可通过商家后台 - 数据中心 - 服务数据 - 消费者体验指标进行查看。

消费者服务体验分包含商品体验、发货体验、物流体验、基础服务体验四大板块，形成服务体验总分。商家可以通过服务监控和分析工具监测到店铺服务的各个指标情况（当前分数）及同行业水平（店铺表现）。

在商家后台的 “服务提升技巧”页面，针对许多容易产生纠纷的场景进行了服务规范的展示，商家可借鉴优质店铺沉淀出的服务流程，实现服务品质升级。目前，催发货服务的规范已经上线，其他场景正在陆续上线。