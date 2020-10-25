拼多多 iPhone 12/Pro 百亿补贴：首批 10 万张 300 元券已抢光

IT之家10月25日消息 苹果官方已经正式开售 iPhone12 、iPhone 12 Pro 等机型。10月23日凌晨，在经历一个小插曲后，拼多多百亿补贴苹果专区重新上线，并且出现了iPhone 12的信息，拼多多上线0.01元抵300元活动，有效期为1年。所有百亿补贴iPhone商品可用，含iPhone 12，每人限领1张，其中还显示iPhone 12货源紧张，紧急备货中...

据拼多多苹果专区信息，首批10万张300元抵扣券已被抢光，iPhone 12货源紧张，仍显示紧急备货中。iPhone 12备货就绪后会优先通知领券用户。根据不少IT之家网友的反馈，此前这张0.01元购买300元券活动，有的人可以领取，有的人则显示活动火爆无法领取。

目前拼多多百亿补贴-苹果专场中存在iPhone 11、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE 2、Apple Watch SE等产品。

苹果官方 iPhone12 64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元，而 iPhone12 Pro 128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片，视频播放最长可达 17 小时，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。