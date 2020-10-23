疑似拼多多 iPhone 12/Pro 百亿补贴专区突然下线

IT之家10月23日消息 苹果官方将在10月23日正式开售 iPhone12 机型，对 iPhone12、iPhone 12 Pro 等机型开启预定。此前IT之家获悉，拼多多在10月16日上线了iPhone 12/Pro 预约，宣称10月23日正式以补贴价开售iPhone 12/Pro手机。

但IT之家在10月23日凌晨查看拼多多App时发现，拼多多百亿补贴-苹果专场已经消失，此前iPhone 12即将登陆百亿补贴页面也消失不见了。搜索时发现提示，“百亿补贴里暂无iPhone 12相关商品”。不过已经有店铺上架了iPhone 12销售，但并非是百亿补贴活动。这可能是因为《曝苹果严打线下 iPhone 12/Pro 货源流向电商转卖，违者罚款达 40 万元/台》。

下面是10月23日凌晨时的页面。此后该页面消失。

下面是10月16日拼多多活动预热页面。

苹果官方 iPhone12 64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元，而 iPhone12 Pro 128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片，视频播放最长可达 17 小时，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。