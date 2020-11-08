科技巨头面临更多调查，苹果 App Store 难独善其身：“看门人”、垄断游戏、收取 30% 抽成

近年来，随着人们逐步适应新的联系方式，移动应用程序和网络服务的使用显著增加，对几家大型科技公司的依赖也随之增加。

与此同时，美国和欧洲的反垄断监管机构一直在密切地关注这一问题，更加希望调查一些大型企业在科技市场的主导地位。

其中一个问题是平台运营商在移动应用经济中所拥有的控制权有多大，以及它们以反竞争方式充当市场 “看门人”的能力有多大。欧盟最近已经出台涵盖网络平台的新法规。

最近出现的很多状况都暴露出开发者在使用苹果应用程序商店时遇到的一系列问题。这使得开发者们组成了一个名为 “应用公平联盟”的组织，该组织主张在苹果应用商店中解决三个关键问题。

一是反竞争政策和利益冲突问题。苹果既是平台的 “看门人”，为第三方应用制定规则，同时又提供自家服务。二是对应用内收入收取 30% 的交易费用，并阻止开发者使用或让用户了解其他费用更低的支付方式。三是应用商店的用户也缺乏选择和购买的自由。

批评和担忧

对于苹果公司运营应用商店方式的主要批评之一是，除了苹果之外，开发者无路可选。规模较大的公司可以通过谈判协商例外，但迄今为止例外似乎只适用于 ClassPass、Facebook 和 Airbnb 三家科技公司，而不适用于其他独立的应用程序。这可能会进一步加剧各国监管机构担忧大型科技公司在市场影响和议价能力方面占据主导地位。

问题在于，苹果既是应用程序的 “看门人，又同时运营自家应用 “守门”应用程序，同时运行自己的应用竞争。Spotify 第一年需要向苹果公司缴纳订阅费用 30%，随后每年抽佣费用降至 15%，但竞争对手苹果自己的音乐订阅服务不需要支付任何费用。苹果规定还禁止开发者告知用户，在应用商店之外订阅服务更便宜。

开发人员通常不愿公开谈论与苹果的矛盾，因为他们的业务或生计都依赖于应用程序在苹果应用商店上的可用性。苹果首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）最近向美国众议院司法委员会保证：“我们不会报复或欺负别人。这严重违反了我们的企业文化。”

不过，热门游戏《堡垒之夜》开发商 Epic Games 还是要求对苹果采取限制，部分原因是他们认为自己的行为受到了苹果更广泛的报复。

今年 8 月，Epic Games 公司上线了一种新的虚拟物品直接支付方式，无需从销售额中让苹果获得 30% 的分成。这意味着用户将支付更少的费用。苹果称此举违反了他们的开发者协议，并威胁封锁 Epic Games 的所有开发者账户，包括那些无关产品的账户。

虽然苹果公司有理由认为 Epic Games 违反了它的开发商协议，但后者认为这些条款是反竞争的非法内容，因为它们剥夺了用户的选择权，并提高了价格。法院发现，由于一些看似报复的措施被针对不同的法律实体，Epic Games 面临着 “无法挽回的伤害”。

问题是大多数开发商无法承担这种昂贵的法律诉讼。Epic Games 一案也让更多开发商公开表达对苹果商业应用商店做法的担忧，其中一名开发商甚至将他们的一些条件比作 “勒索”。

图示：热门游戏《堡垒之夜》开发商 Epic Games 与苹果公司展开了较量

苹果公司辩称，其政策确保应用程序 “符合我们在隐私、性能和安全方面的高标准”，旨在保持消费者的信任，这些规则确保应用程序不会滥用用户个人数据或文件。

但很明显，苹果的一些限制远不止于此，比如应用程序不得通知用户苹果收取 30% 的费用。在其他情况下，开发者抱怨苹果试图强迫他们做出某些商业决定，比如自动续订免费试用订阅，实际上他们不同意，也不想这样做。

垄断游戏

苹果应用程序商店的问题是没有 “其他地方”可供开发商选择，苹果公司阻止任何人打造出与之竞争的应用程序商店，所以在 iPhone 或 iPad 上获得应用程序的唯一途径是通过苹果应用程序商店，还要收取 30% 的费用。美国众议院司法委员会就科技公司垄断对数字经济的影响发布了一份措辞严厉的报告，报告指出了放弃苹果设备的高成本和现实问题。

该报告还指责苹果 “为己之便编造不成文的规则”。因此，一个被指控在自家平台上对开发者充当 “法官、陪审团和刽子手”的公司，似乎越来越有可能被诉诸法庭。