到手价 29 元，小米无线鼠标 Lite 双 11 特价：2.4GHz 无线传输，简约设计

IT之家11月8日消息 此前小米发布了无线鼠标 Lite，简单轻便，摆脱有线束缚，主打2.4GHz无线、简约设计、充盈握感等特性。目前小米无线鼠标 Lite售价39元，双11购买到手价29元。

小米无线鼠标 Lite采用一体式曲面按键与简洁的棱线搭配提供舒适使用手感的同时，也兼顾了优雅的外观设计。深灰色与黑色混搭深沉稳重，工作桌面的格调之选。特氟龙材料具有低摩擦系数的特性，应用于鼠标脚垫，具有良好的耐磨性和自润滑性，让鼠标的移动和定位过程顺畅自如，通行无阻。

小米无线鼠标Lite采用2.4GHz无线传输技术，拥有持续稳定的传输信号。小巧的无线接收器代替了有线连接的繁琐，打造清爽美观的工作桌面。

小米无线鼠标 Lite采用了中型鼠标尺寸，掌心与手指自然贴合鼠标，按键点击舒缓自然。左右对称按键加复合中键滚轮，好用、易用。整体轻量化设计，鼠标不含电池重量控制在60g，移动定位过程轻松掌控，释放手指与手腕压力，长时间使用不易疲劳。

小米无线鼠标 Lite搭载原相1000dpi精度传感器，成熟技术匹配，轻松应对日常工作与学习需要。

IT之家获悉，小米无线鼠标 Lite采用7号电池供电，独立电源开关结合自动休眠技术，省电节能，确保工作续航时间。迷你2.4GHz信号接收器可内置于鼠标收纳仓内，便于携带，不易丢失。