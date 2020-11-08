首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

11.7 亿美元，沃达丰埃及与埃及电信出重资购买新频谱

C114中国通信网 2020/11/8 22:33:25 责编：骑士
评论：

沃达丰埃及公司（Vodafone Egypt）和埃及电信（Telecom Egypt）总共出资 11.7 亿美元购买了新的频谱，两家都打算将之用来扩展和改善网络。

埃及国家电信监管局（NTRA）在一份声明中表示，它将 40MHz 的 2.6GHz TDD 频谱分配给了沃达丰埃及，牌照 2030 年到期，后者将在未来两年内支付 5.4 亿美元。

在同一频段上，埃及电信以 3.05 亿美元的价格购得了 20MHz 频谱，并以 3.25 亿美元的价格购得了另一块 20MHz 频谱

NTRA 负责人胡萨姆 · 埃尔 - 贾迈勒（Hossam El-Gamal）表示，此举是该国支持数字化转型战略的一部分，该监管机构希望运营商提高其移动基础设施的效率和通信服务的质量。

沃达丰埃及评论说，新频谱将使其能够 “大大扩展网络容量，以满足对可靠、高质量的语音和数据服务不断增长的需求”。

埃及电信总经理及首席执行官阿德尔 · 哈默德（Adel Hamed）承诺此举 “对公司达到最高服务质量水平的能力产生即刻和未来的积极影响”，并有助于降低服务成本。

据 GSMA 智库估算，沃达丰埃及是第三季度该国的市场领导者，不包含物联网其移动连接总量为 4000 万。埃及电信则以 680 万的连接数排名第四。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：频谱

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用