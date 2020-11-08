11.7 亿美元，沃达丰埃及与埃及电信出重资购买新频谱

沃达丰埃及公司（Vodafone Egypt）和埃及电信（Telecom Egypt）总共出资 11.7 亿美元购买了新的频谱，两家都打算将之用来扩展和改善网络。

埃及国家电信监管局（NTRA）在一份声明中表示，它将 40MHz 的 2.6GHz TDD 频谱分配给了沃达丰埃及，牌照 2030 年到期，后者将在未来两年内支付 5.4 亿美元。

在同一频段上，埃及电信以 3.05 亿美元的价格购得了 20MHz 频谱，并以 3.25 亿美元的价格购得了另一块 20MHz 频谱。

NTRA 负责人胡萨姆 · 埃尔 - 贾迈勒（Hossam El-Gamal）表示，此举是该国支持数字化转型战略的一部分，该监管机构希望运营商提高其移动基础设施的效率和通信服务的质量。

沃达丰埃及评论说，新频谱将使其能够 “大大扩展网络容量，以满足对可靠、高质量的语音和数据服务不断增长的需求”。

埃及电信总经理及首席执行官阿德尔 · 哈默德（Adel Hamed）承诺此举 “对公司达到最高服务质量水平的能力产生即刻和未来的积极影响”，并有助于降低服务成本。

据 GSMA 智库估算，沃达丰埃及是第三季度该国的市场领导者，不包含物联网其移动连接总量为 4000 万。埃及电信则以 680 万的连接数排名第四。