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外媒：加拿大推迟至明年部署 5G 网络，关键频谱拍卖推迟 6 个月

2020/6/7 18:57:06来源：TechWeb作者：小狐狸责编：骑士评论：

6 月 7 日消息，据国外媒体报道，由于受新冠疫情影响，加拿大推迟至明年拍卖关键的 5G 频谱，这意味着该国部署 5G 网络的时间或许也会被推迟至明年。

据外媒报道，由于受疫情影响，加拿大创新、科学和工业部已将 3500MHz 频谱的拍卖时间推迟 6 个月，推迟至 2021 年 6 月 15 日进行。

据悉，3500MHz 频谱是电信运营商推出 5G 网络的关键，原计划于今年 12 月进行拍卖，但现在被推迟。

该部门表示，推迟拍卖 3500MHz 频谱，将使得电信运营商在新冠病毒大流行期间专注于提供基本服务。

据外媒报道，此次拍卖的起拍价为 5.58 亿美元。相比之下，去年，600MHz 频谱的拍卖价为 35.7 亿美元。

本周，外媒报道称，加拿大规模居前的两家运营商贝尔加拿大（Bell Canada）和 Telus 宣布，与瑞典爱立信和芬兰诺基亚合作搭建 5G 通信网络。

除了加拿大，法国部署 5G 网络的时间也受到新冠疫情的影响，该国希望在今年年底前部署 5G 网络。

5G 是下一代蜂窝技术，下载速度据称比目前的 4G LTE 网络快 10 到 100 倍。除了更快的数据下载和上传速度，5G 技术还有望覆盖更广、连接更稳定。

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关键词：5G频谱

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