微软 Win10X 轻量级操作系统重塑应用品牌：更现代化

IT之家11月8日消息 外媒Windows Latest报道，微软Windows 10X似乎正在改变多个功能和应用，使几个UI组件变得现代化，以区别于当前的Windows 10。

例如，Windows 10X在首次运行体验期间删除了Cortana，这意味着当你第一次配置设备时，你将获得更快更直接的体验或动画。

Windows 10X可能会在今年12月进行RTM，今年晚些时候或明年初就会为制造商提供服务，但模块化操作系统不会在2021年春季之前面向市场发布。

根据一份泄露的文件显示，Windows 10X带有多个“内置”应用，也就是所谓的默认应用。其中包括Microsoft Edge、Office套件、Microsoft Teams、To-Do、照片、资源管理器、相机、计算器、闹钟和时钟、电影和电视、画图、音乐、记事本、人脉、消息、媒体计划和学习中心。

媒体计划和学习中心这两个应用实际上是移动计划和Windows 10提示。

由于Cortana并不是Windows 10X内的重要应用，微软将使用内置的“学习中心”（目前称为Tips应用）来突出新操作系统中如何执行任务的简明解释。

在当前提示应用发布的新截图中，微软已经确认，“学习中心”是同样的提示应用，拥有新的UI和更多信息。

由于有了“学习中心”，PC制造商将不需要创建教程来帮助用户学习新的Windows 10X体验。这款新应用将被嵌入到操作系统中，将以一种干净、直接的方式教你了解新的方面。

微软还计划加入视频、图片和动画，展示Windows 10X新功能的操作。

其他预装的应用包括天气、语音录音机、人脉、Spotify、Netflix、Snip & Sketch，以及最多4个OEM应用。例如，如果你从惠普购买Windows 10X设备，你可以期待它预装惠普支持的工具。

UWP、PWA和微软商店

IT之家了解到，Windows 10X将仅限于通过微软商店提供的应用程序，如UWP和PWA。这款操作系统应该是轻量级的，重点是Web应用，所以你可以期待它预装Office PWA版。

据报道，在微软放弃了对VAIL的支持后，Windows 10X将严重依赖PWAs和UWPs，VAIL是一种允许Win32应用的虚拟化技术。

企业用户将能够使用建立在Windows虚拟桌面上的技术来串流Win32应用程序，只有当你有互联网连接时，它才会工作。简单来说，如果你想运行一个Win32应用，你将需要连接到网络服务，这很可能是付费的。

我们可能会在2021年春季（第二季度/第三季度）看到搭载Windows 10X的平价设备，可以与Chromebook紧密竞争。