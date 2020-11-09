苹果 iPhone 12 部分版本仍加价上千元，运营商渠道补贴丰厚

近日，“iPhone 12 跌破发行价”一事引发热议，多家媒体报道称，iPhone 12 开售不到一周，便全线跌破发行价，iPhone 12 Pro 的加价空间降至几百元。

“跌破发行价”对于消费者来说毫无疑问是好事——可以用相对低廉的价格买到心仪的产品。但不少人表示对该新闻 “一头雾水”——“媒体报道 iPhone 12 价格跌了，但我在天猫、京东自营店并没有看到 iPhone 12 降价 ......”

需要注意的是，媒体报道的 “跌破发行价”，主要是指渠道商报价低于官网报价，所谓 “跌破发行价”也并不代表消费者对 iPhone 12 的购买需求小。

分析师付亮认为：“低于公开售价主要有两个原因，一是供应充足，竞争激烈，经销商让利；二是电信运营商补贴。”

iPhone 12 Pro 仍有 1000 元左右加价空间

搜狐科技了解到，目前 iPhone 12 的渠道商报价大部分低于官网价格，但是 iPhone 12 Pro 仍有 1000 元左右的加价空间。而京东、苏宁等电商平台上的苹果官方旗舰店 iPhone 12 系列售价仍与官网持平。

11 月 4 日，有渠道商告诉搜狐科技：“iPhone 12 白色 128GB 版本 6600 元包邮，低于官网价 6799 元，iPhone 12 Pro 白色 128GB 版本则比官网报价高了 1000 元。”

搜狐科技拿到的另一份渠道商报价显示，目前 iPhone 12 大部分报价低于官网价，但 128GB 和 256GB 的绿色版本仍比官网价高 100 余元。而 iPhone 12 Pro 全系仍有 500-1200 元的加价空间。

此前，搜狐了解到，在 iPhone 12 正式开售前一天，iPhone 12 系列在非官方渠道购买溢价突出，iPhone 12 加价在 200 元左右，iPhone 12 Pro 加价超过 2000 元，涨价最厉害的 512GB 版本加价超过 3000 元。

Pro 系列加价更明显的原因之一是官方发货周期更长，目前，如果通过官网购买 Pro 系列需要等待 2-3 周，而购买 iPhone 12 只需要等待 5-7 个工作日。

可以看出，iPhone 12 系列渠道商报价在开售前一天溢价情况最明显，开售日当天起报价便有所跌落。并且，与稳定的官网报价不同，受供求关系影响，渠道商报价几乎每天都有小幅变动。

有渠道商向搜狐科技透露：“渠道价每天都在变，囤货要想赚钱，关键是要踩对时间点。”

（制图：搜狐科技，信息来源：某渠道商报价、苹果官网）

“全系跌破发行价”是伪命题吗？

引发人们热议的 “iPhone 12 跌破发行价”指渠道商最初的高价并不能持续 “稳住”，受供求关系影响，价格呈现出回落的现象，甚至部分机型低于官网价格。

一般来说，货量紧张、需求大的新机在渠道商方面报价会比官网高，反之亦然。比如 iPhone 12 刚开启预售时，有少数消费者为了快速拿到 “爱机”，会选择通过渠道商加价购买。

对于渠道商来说，“跌破发行价”似乎并不是件值得大惊小怪的事情：“本来渠道拿货就比官网价低很多，渠道价波动是正常的市场现象。”

事实上，几乎每年都有媒体报道 iPhone 跌破发行价。比如去年在 iPhone 11 正式发售的前一天，《科创板日报》报道称，iPhone11 Pro 系列除绿色外全线破发，其中 iPhone11 Pro 64G 灰色跌幅最大，直降 449 元。iPhone 11 价格 ±200 元，其中新色仅绿色与紫色存在溢价。

付亮认为：“低于公开售价主要有两个原因，一是供应充足，竞争激烈，经销商让利；二是电信运营商补贴。而主要降价是因为后一种。”

“在铺货的前期阶段，货源还比较紧张，所以开售前一天加价比较厉害。”有渠道商向搜狐科技表示，“随着供货逐渐充裕，渠道价格自然就回落了。”

据了解，移动、联通、电信纷纷推出了不同的合约机优惠套餐。比如，用户如果通过北京电信办理 199 元橙分期，购买任意一款 iPhone12 系列手机 , 可享受 1170 元的优惠。

“跌破发行价”并不意味着消费者对该手机的需求小，从 iPhone11 的出货量表现即可看出。iPhone11 也曾遭遇破发，但 Counterpoint 二季度的数据显示，iPhone 11 在中国、美国、英国、日本市场的畅销机型中霸榜第一。

行业人士对 iPhone 12 的销量预期也比较乐观。第一手机界研究院院长孙燕飚告诉搜狐科技：“根据预测，iPhone 12 系列将登顶全球手机排行榜，2021 年销量会超过 2 亿台。”Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出，苹果 iPhone 12 有望在 2020 年下半年成为全球最畅销的 5G 智能手机型号。

更严格的渠道管理策略

去年，拼多多对 iPhone11 系列投放百亿专场补贴，每部手机优惠 500 元到 900 元不等，iPhone 11 Pro Max 最高降 900 元。在 iPhone 11 正式发售当天，一条名为 “iPhone11 跌破 5000”的话题登上热搜，5 小时内阅读 2 亿，讨论 1.1 万。

而今年，为了避免渠道价格混乱，苹果对渠道的管理更加严格，首要 “打击”的对象就是拼多多。据了解，苹果不允许经销商向拼多多、天猫、淘宝、京东、苏宁等线上渠道和海外市场传播，如有违反，罚款 40 万元。

据了解，天猫、淘宝、京东等均开设苹果官方旗舰店，而拼多多没有拿到授权，新政策毫无疑问对拼多多的打击最大。目前，拼多多的百亿补贴苹果专场没有 iPhone 12 系列的新机型，只有 iPhone 11 等旧机型。

此前，拼多多曾提前开启了 iPhone 12 的预约页面，并宣称即将全网首发 iPhone 12，但很快就将该页面悄然撤下，并回应称，“电商平台同时挂预售或者挂预约（页面）是正常的，但并不代表（确认）那天（苹果）就会发 iPhone 12。”

基于苹果更为严格的渠道管理政策，加之较为充足的备货，以及运营商推出的合约机优惠套餐。总体来看，iPhone 12 在各个销售渠道的价格都会趋于稳定，溢价现象会比较少，这对于消费者来说无疑是件好事。

iPhone 对于苹果营收起着重要的影响作用。苹果上周发布的 Q4 业绩显示，大中华区营收为 79.46 亿美元，比去年同期的 111.34 亿美元下降 28%。库克对此回应称，九月的两个星期没有销售新款 iPhone，造成了销售表现并不理想。

同时库克认为未来可期，“中国的 5G 发展非常迅速，苹果进入中国市场的时机刚刚好，我们对中国的业绩非常有信心。”5G 时代已经来临，苹果能否靠其首款 5G 手机 iPhone 12 抢占更多的市场份额？让我们拭目以待。