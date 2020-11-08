iPhone 12/mini/Pro 专用 MagSafe 皮革保护套超高售价引争议，外媒指责太荒谬

IT之家11月8日消息 外媒mspoweruser报道，当苹果公司意识到他们可以通过99美元（国行779元）价格出售编织单圈表带时，它打开了以“荒谬”的价格向其“俘虏”市场出售基本配件的闸门。

苹果最新的尝试是将销售一款相当基本的iPhone 12 mini 专用 MagSafe 皮革保护套，当然也有iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max版本，售价169美元 (或14美元x 12个月) ，IT之家发现，这款iPhone 12 mini 专用 MagSafe 皮革保护套国行版售价为999元。

当然，这款皮革保护套是支持Magsafe的配件，并且有一个锁屏展示切口，官方表示采用经过特殊鞣制和整饰的欧洲皮革精制而成，但这很难证明其他公司会不会收取超过40美元。

苹果公司还将销售MagSafe Duo充电器，看起来不过是一个MagSafe充电器（售价39美元）通过薄薄的塑料连接到Apple Watch充电器（售价29美元）上，但MagSafe Duo充电器售价达到了129美元（国行售价1049元），当然，这还不包括所需的20W USB-C充电器（售价19美元）。

外媒表示，在iPhone营收下降（同比下降16%）的情况下，苹果靠着庞大的iPhone用户需求，以越来越高的价格卖出越来越多的基础配件，这很难不让人觉得是在榨取用户群。