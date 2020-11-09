FDA 批准一款 Apple Watch 应用：可帮助治疗 PTSD 等疾病引起的噩梦

IT之家 11 月 9 日消息 据外媒 Engadget 报道，FDA 已经批准了一款名为 NightWare 的 Apple Watch 应用程序。

通过介绍可知，这款 App 可以缓解患者治疗由 PTSD 等疾病引起的噩梦，帮助入睡。该系统利用智能手表的运动和心率数据来检测佩戴者何时在做噩梦，并相应地振动腕带，以在保持睡眠的情况下打断噩梦。

▲ 图源 Engadget

值得一提的是，NightWare 类似于目前国内 “处方药”的使用，要想使用这款 App 也需要医生开具处方才行，该产品研发公司始终强调该产品只是配套治疗的一部分（包括药物治疗在内的系统性治疗措施）。

尽管 FDA 表示一项研究表明，使用 NightWare 的患者拥有的睡眠质量比对照组成员更好，但不能保证该 App 一定能正常运行。但是，至少它被认为是低风险的，因此如果患者现有的治疗方法仍不足的话，使用它可能会发挥出意想不到的作用。

外媒表示，这预示着未来，智能手表不仅可以追踪睡眠质量，还将可以影响用户的睡眠质量。

IT之家了解到：创伤后应激障碍（ PTSD）是指个体经历、目睹或遭遇到一个或多个涉及自身或他人的实际死亡，或受到死亡的威胁，或严重的受伤，或躯体完整性受到威胁后，所导致的个体延迟出现和持续存在的精神障碍。