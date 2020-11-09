B 站举办首届 “China-Z 100”，发布年度十大中国产品榜单

IT之家11月9日消息 作为 Z 世代活跃社区的 B 站，昨日首次推出为中国年轻人创造的百大产品榜单——“China-Z 100”，汇聚最受年轻人喜爱的百大优质国货，并举办首届国货颁奖礼。

之后，哔哩哔哩在 China-Z 100 榜单的基础上，从五大品类中排名前二的产品中选出十大年轻人喜爱的中国产品。

官方表示，榜单的评选维度是基于产品本身，如产品质量、设计、体验、B 站用户口碑等 , 上榜产品涵盖生活家居、数码 3C、美妆个护、零食饮料、休闲娱乐共五大类别。

至于评选方式，则是基于 UP 主评审团评选、用户投票评选、站内数据、B 站针对 30 岁以下全国网民发放的消费偏好调研等综合因素最终评选出十款产品。

废话不多说，在 B 站最后公布的榜单 Top10 分别为：卫龙大面筋、元气森林燃茶、友基 EXRAI pro 16 位数位屏、2020 狼人杀限定版卡牌、极米 Z6X 投影仪、小米米家空气净化器 Pro、Girlcult 屁桃联名腮红、毛戈平光感滋润无痕粉膏、华为 P40 及大疆御 Mavic Mini 航拍小飞机。以上十款产品荣获本次 B 站十大年轻人喜爱的中国产品称号。

此次榜单的评选维度是基于产品本身，因此除部分知名品牌产品，也有不少小众品牌产品上榜，如口罩、应援棒、野餐道具等。

IT之家了解到，十款产品的评选基准和人群主要是年轻人的喜好，因此部分 30 岁以上用户可能无法认同。