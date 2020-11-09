高通股价自今年 3 月触底以来已经飙升 138%，苹果 iPhone 12 使用骁龙 X55 基带

11 月 9 日消息，据国外媒体报道，高通股价自今年 3 月触底以来已经飙升 138%，达到约 145 美元的历史高点。

截至上周五美股收盘，该公司股价下跌 0.28%，报收于 145.01 美元。但在盘后交易中，该公司股价回升，上涨 0.16%，至 145.24 美元。

自今年 3 月触底以来，高通股价一直在急剧上涨，这得益于该公司好于预期的第四财季业绩。

11 月 4 日，高通发布了 2020 财年第四财季财报。财报显示，该公司实现营收 83.46 亿美元，同比增长 73%，超出了该公司的预期（73 亿美元到 81 亿美元）；净利润为 29.6 亿美元，同比大增 484.98%；摊薄之后的每股收益为 2.58 美元，高于 2019 财年第四财季的 0.42 美元。

外媒称，高通可能成为苹果 iPhone 5G 需求的一大受益者。根据苹果和高通和解的报告，苹果将继续使用高通的兼容 5G 网络的调制解调器芯片至少到 2023 年。

2019 年 4 月，苹果和高通达成和解，双方结束了长达两年的专利许可之争。当时，两大公司还签署了一项为期 6 年的可延期授权协议以及一项多年芯片组供应协议，这为苹果 iPhone 12 系列以及其他产品使用高通的 5G 调制解调器铺平了道路。

最近，苹果新发布的 iPhone 12 被拆解。拆解显示，该公司在新款 iPhone 12 系列手机中使用了高通骁龙 X55 调制解调器芯片。

此外，和解文件的第 71 页显示，苹果计划在 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间推出搭载有骁龙 X60 调制解调器的新产品。同时，该公司还承诺在 2022 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日期间推出的产品中使用尚未公布的 X65 和 X70 调制解调器。