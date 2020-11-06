蔚来 100kWh 电池包正式上线，首发采用宁德时代 “只冒烟不起火”电池

IT之家 11 月 6 日消息 据财联社报道，蔚来汽车今日上线 100kWh 电池包，采用宁德时代镍 55 三元电芯和 CTP 成组技术，可实现 “无热蔓延”。据悉，这一电池组即宁德时代此前宣布的 “只冒烟不起火”的电池。

搭载 100kWh 电池包后，ES8 的续航里程为 580km，ES6 为 610km，EC6 为 615km。价格方面，现有 70 度的用户灵活升级到 100 度每个月仅需付费 880 元，如果按照年来升级的话，一年仅需支付 7980 元。而非 BaaS 用户从 70 度的电池包永久升级到 100 度，一次性支付 5.8 万元，同时可以用蔚来积分支付。而非 BaaS 用户从 84 度电永久升级到 100 度电，仅需支付 5400 元。

100kWh 电池包有着全球首个端云融合 BMS，能够根据不同的用户使用场景智能调整参数，提升了电池包在全工况下的性能表现。同时技术上实现了全天候温控，夏季续航里程提升 10%，冬季续航里程提升 7%，温控效率提升 30%。新的电池通过结构工艺的改善，将减少 40% 的零部件，提高 19.8% 的体积利用率。同时，制造工艺环节简单，稳定性提高，电芯能量密度提高 37%，而从工艺的提升和空间利用率上，可以让整体电量相比 70 度电池提升 42%。

据IT之家了解，蔚来汽车目前已经推出 3 款电池包，即 70 度电池包、84 度电池包和 100 度电池包。其中 70 度电池包采用的是 NCM523 电芯，而 84 度电池包采用的是 NCM811，而 100 度电池包采用的是高镍 55 的电芯。

截至 11 月 2 日蔚来已建成 158 座换电站，75 座超充站，并计划部署总计 3 万根目的地直流桩。据蔚来透露，明年蔚来将 “非常激进”的建设换电站，计划新建 300 座换电站。