三星 Galaxy M12 曝光：7000mAh 电池

IT之家 11 月 4 日消息 据外媒 91mobiles 今日报道，三星 Galaxy M12（或 Galaxy F12）有望在近期推出，并曝光了部分外观和参数。

据其消息，三星 Galaxy M12 可能会在今年年底之前发布。几天前，有报道称型号为 SM-F127G 的三星 Galaxy F12 正在开发中，该机极有可能是重新贴标的 Galaxy M 系列手机。

现在，根据业界消息，该机背面板上刻有 SM-M127F / SM-F127G 型号，这表明该智能手机可以称为三星 Galaxy M12 或三星 Galaxy F12（不同市场不同用名）。此外，还有一款 M05，该设备似乎正在三星在印度的工厂进行开发。

▲图源 91mobiles，下同

从三星 Galaxy M12 真机照可以看出，该机在背面采用了一种新的质感饰面，底部印有三星的 logo，左上角拥有矩形四摄模块，再下面是 LED 闪光灯。

此外，与三星 Galaxy M11 不同，Galaxy M12 不会采用后置指纹识别，较大可能采用侧面指纹解锁。

该机底部提供了 Type-C、耳机插孔等，而顶部麦克风外没有任何部件。消息人士称该手机将采用 6.7 英寸的打孔屏。配备了高达 7000mAh 的电池，非常类似于中端机型 Galaxy M51。

该机目前仍不清楚将于何时推出，发布时IT之家之后将再行报道。