特斯拉延长与锂化合物生产商 Livent 的供应合同至 2021 年

11月6日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，锂化合物生产商Livent宣布，它已经延长与特斯拉的供应合同至2021年。

Livent还透露，它将成立一家合资企业，收购加拿大陷入困境的Nemaska锂矿项目，这将有助于该公司提高锂的产量。

此外，该公司还将与金属金融家Pallinghurst Group联手，收购Quebec Lithium Partners一半的股权。

今年，特斯拉的目标是生产至少50万辆电动汽车，2021年这一目标可能会大幅增加。然而，要实现这种增长，特斯拉需要为其汽车获得更多电池。为了生产更多电池，原材料的供应需要更加强劲。Livent与特斯拉延长供应协议就是朝着这个目标迈出的一步。

此外，由于特斯拉现在希望开始生产自己的电池，因此该公司需要一个稳定的原材料供应链。

此前，在今年9月22日，特斯拉举办了“电池日”活动。在活动上，该公司发布了全新的4680电池，并概述了其生产这种新型电池组的计划。

据悉，特斯拉计划在其位于弗里蒙特加藤路的试点工厂生产这种新型电池，并计划到2021年底年产量达到10GWh。

据报道，特斯拉位于加藤路的工厂占地184880平方英尺（约合26亩）。当该工厂完全投产后，它将是全球第13大电池生产工厂，其产量相当于今天内华达州超级工厂的四分之一。

此外，今年7月份，外媒报道称，特斯拉计划在其德国柏林工厂中建造一条电池生产线，生产全新电池。

此前，在第二季度财报电话会议上，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾透露，该公司将在柏林工厂实现电池的本地化生产，以满足该工厂的需求。