央视喊话商家促销多些真诚：要让消费者看得见、摸得着

IT之家11月9日消息 今天，央视喊话商家促销多些真诚：低价诱惑、跨店满减、预售立减、好友组队……网友吐槽，不到最后一刻，永远不知道自己要花多少钱。央视短评：促销是商业行为，前提是遵纪守法，诚实经营。要实招不要花招。要让利，就要让消费者看得见、摸得着，也能够方便地享受得到。如果套路过多，让消费者晕头转向，甚至挖坑让消费者跳，那就实属短视了。

11月3日，中消协官网发布 “双 11” 消费提示称，直播带货暗藏一些消费陷阱，在销售量不断攀升的同时，一桩桩带货主播 “翻车”事件也引发了不少消费者的吐槽。IT之家获悉，“槽点”主要有：直播带货商家未能充分履行证照信息公示义务；部分主播在直播带货过程中涉嫌存在宣传产品功效或使用极限词等违规宣传问题；产品质量货不对板，兜售 “三无”产品、假冒伪劣商品等。

央视评论，呼吁双 11 少一些套路。在 “双 11”买买买途中，广大消费者遭遇了一些商家、平台 “乱花渐欲迷人眼”的套路。复杂规则难坏 “尾款人”！无论商家还是平台都应更真诚一些，该让利的就大方让利，别让消费者看得到却摸不着。千万不能把计算变成了算计，只会带来多输！

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