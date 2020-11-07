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天猫双 11 男装 / 运动狂欢预告：11 日 0 点疯抢前 1 小时 / 前 N 件优惠

2020/11/7 20:37:42 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家11月7日消息 天猫双11狂欢巅峰狂促将于11日开始，除了常规的预售定金膨胀外，0点开启的限时疯抢等活动也是必抢的真优惠，辣品为大家搜罗了此类实惠活动店铺，抢到就是赚到，快加购物车吧！

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1、品质男装

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波司登官方旗舰店首小时折上9折、1分钟送1台华为Mate 40
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真维斯官方旗舰店首小时低至3件5折、最高满600减300
SELECTED官方旗舰店前1111件免费、前60秒满1000送1000
马克华菲官方旗舰店首小时满3600减2000，送11台五菱宏光新能源汽车
利郎官方旗舰店前1小时3件折上75折、送2台华为Mate 40 Pro/3台戴森吹风机
Levi's官方旗舰店
前2小时专区2件折上9折、会员专享满999减220
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报喜鸟官方旗舰店前3分钟满2000送2000、前30分钟专区满3000减1000
Lee官方旗舰店前2小时全场1件9折、3件8折，每天10点抢满2000减1000元大额券
衣品天成旗舰店全场叠券低至3折、送5部华为Mate 40 Pro
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A21官方旗舰店前1小时抢4件5.5折起、前1小时每分钟送1台iPhone 12

2、运动户外

店铺/商品优惠详情
adidas官方旗舰店前1小时折上85折、叠券最高满1000减250
李宁官方网店
前1小时折上再8折起、满469减120
匹克官方旗舰店前1小时/前25000件折上再5折、叠券满400减160
PUMA官方店爆款单品前1小时折上5折、抢先加购赢1000购物基金
vans官方旗舰店
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New Balance旗舰店前15分钟1件折上5折起、至高立省860元
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特步官方旗舰店前2小时叠券满300减140、全场低至2折起
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迪卡侬旗舰店前1小时专区折上85折起
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前1小时专区折上8.5折、每天10点抢满1000减340元大额券
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关键词：双11天猫

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