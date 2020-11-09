Netflix 重金投资亚太地区，称 “潜力巨大”

据报道，一名 Netflix 的高管近日透露，Netflix 正试图大力进军亚太地区，在包括印度在内的多个主要市场上重金投资原创和许可内容。

上个月，Netflix 在公布第三季度财报时，该公司表示，亚太地区贡献了近半数的付费会员增长，比任何其他地区份额都高。近年来，Netflix 一直致力于国际扩张。尤其是自 2016 年之后，亚太地区市场已然成为 Netflix 的重点发展目标。

Netflix 的亚太地区业务发展副总裁 Tony Zameczkowski 在 10 月下旬接受采访时表示，Netflix 在该地区特别注重本地化服务。这包括为节目内容添加字幕和当地语言的配音，比如印地语、马来语、韩语、日语、泰语和印尼语。该公司还提供了本地语言的应用界面。

“过去四年中，我们还意识到，在这个地区，人们的首选是移动端，这跟世界上其他地方有很大的区别，”Zameczkowski 说。

该公司已经在印度、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和泰国等地推出了仅限移动端的套餐，每月订阅费用低至 5 美元。这和 Netflix 在美国市场上的定价有天壤之别。在美国，标准版的订阅价格每月为 14 美元。

例如，在印度，用户可以每月支付 199 印度卢比（约 2.68 美元），在智能手机或平板电脑上随时观看 Netflix 的标准清晰度视频，且无广告干扰。Netflix 于 2019 年推出该订阅套餐。在此之前，Netflix 在印度已经提供了三个订阅套餐，价格在每月 499 卢比到 799 卢比之间。

看好印度等市场

Zameczkowski 说，Netflix 非常看好 “亚洲市场带来的机会”。他补充说：“我们在日本、韩国、印度和印度尼西亚这些市场上无疑看到了巨大的潜力，我们也会继续投资这些市场。”

考虑到智能手机的普及率以及互联网接入价格也更便宜，越来越多人生平第一次有机会上网。这对科技公司而言，意味着该地区拥有庞大的潜在用户群。

仍以印度为例。印度的互联网用户数量仅次于中国，为全球第二。根据安永的数据，印度有大约 5.7 亿互联网用户，并且以每年 13% 的速度在增长。

安永还补充称，本地化和 “差异化内容”对公司吸引更广泛的印度消费者（尤其是大城市以外的消费者）至关重要。

在 2019 年到 2020 年之间，Netflix 已经投资 4 亿美元为印度市场开发原创内容并购买其他内容。该公司已经在印度制作超过 40 部原创作品，包括印地语剧集《神圣游戏》，由著名的宝莱坞演员塞弗 · 阿里 · 汗（Saif Ali Khan）主演。

“过去四年来，印度市场经历了惊人的变化，首先越来越多人可以访问互联网，其次 Reliance Jio 也提供了更便宜的数据使用价格，”Zameczkowski 说道。印度电信巨头 Reliance Jio 提供的廉价移动数据套餐让数百万印度人首次有机会接入互联网。“这对我们来说自然更是件好事，因为我们确实受益于这样一个扎实的基础设施。有了这个基础设施，人们才可以访问 Netflix，”Zameczkowski 补充说。

据报道，Netflix 曾与 Jio 合作，对后付费套餐提供免费的移动端订阅，该后付费套餐每月 399 美元起，以及对 Jio 的固定宽带服务的基础套餐提供免费订阅。预期到 2020 年底，借助这些合作，Netflix 在印度的订阅用户可以达到 460 万人次。

亚洲其他地区

虽然 Netflix 在中国仍不可用，但该公司已经投入重金为亚洲其他地区开发本地内容。该公司已经制作了 200 多部原创剧集，包括 70 多部韩剧。自 2015 年以来，该公司还在韩国为合作与共同制片投资了 7 亿多美元。截至 9 月 30 日，Netflix 在韩国拥有 330 万订阅用户。

Netflix 表示，自 2016 年以来，该公司在东南亚的内容目录每年都翻一番，并且该公司还计划在 2020 年为东南亚地区再添 500 部作品。和印度相似，东南亚也是一个利润丰厚的市场，因为该地区人口众多，而且很多人也刚刚有机会上网。

谷歌、新加坡淡马锡控股和贝恩公司给出的一份行业报告曾预测，东南亚的互联网经济到 2025 年将增长至 3000 亿美元。流媒体视频和音乐订阅服务在年轻用户中间尤其受欢迎。

然而，在该地区，Netflix 也面临着来自本地、地区和国际参与者的激烈竞争压力。这些竞争对手要么也是资金雄厚，要么背后有大公司撑腰。比如，亚马逊的 Prime Video、Disney+ Hotstar、HBO Max，以及地区竞争对手像已被腾讯收购的 iflix。

Zameczkowski 说，Netflix 如今的竞争对手遍布整个娱乐行业，包括电子游戏和其他用户生成的内容。“本质上而言，任何可以吸引用户关注的，都是 Netflix 值得竞争的领域，”他说。另外，他还表示，竞争是好事，因为竞争可以让终端用户了解到 “付费娱乐的价值”。

“如果你关注亚太地区的话，你会看到，我们仍处于发展的早期阶段，我们相信，在这里会有巨大的机会，”他说。

然而，截至三季度，Netflix 的全球付费订阅用户净增长仅 220 万人次，未达分析师预期。科技投资者吉恩 · 蒙斯特（Gene Munster）认为，该流媒体巨头需要发展自身业务，以继续为投资者带来稳定可观的回报。蒙斯特说，尽管 Netflix 是流媒体领域的先驱，但他担心该公司未必有清晰的路径，可以继续扩大其流媒体业务，从而继续为股东带来一如既往的丰厚回报。