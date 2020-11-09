【IT之家评测室】机械师战空 F117-X 光刃版体验：最轻薄的 i7-10875H+ RTX 2070 游戏本

随着游戏产业的不断发展壮大，市场上对于游戏本的需求愈发高涨，众多笔记本厂商们也越来越重视游戏本市场这块大蛋糕，客观上也推动了游戏本产品形态的进化。近两年，游戏本已经逐渐摆脱了过去 “粗暴狂放”的形象，变得愈加精致有颜值，这其中，专注游戏电竞的品牌机械师就是其中之一，而他们最新推出的战空 F117-X 光刃版，也是同时拥有强大性能和姣好颜值的代表。



目前IT之家已经拿到了这款战空 F117-X 光刃版 15.6 英寸游戏本，它的性能、使用体验如何，值不值得购买？话不多说，IT之家这就为大家送上评测报告。

一、外观设计：轻薄时尚有颜值

“F117”是机械师游戏本家族中主打潮流时尚前卫的一个系列，以或简洁或酷炫的颜值吸引了众多年轻发烧玩家的关注。这款战空 F117-X 光刃版给人的第一印象简洁、时尚、新潮。

战空 F117-X 光刃版通体为银白色，有棱有角，外观硬朗简约，看起来颇有设计感。

笔记本的 A 面为航空级铝合金材质，表面经过特殊的金属滚砂处理，手感细腻，有金属的质感。A 面整体走的是简约风格，表面拥有一枚会发光的机械师 Logo，Logo 上面还有两道对称式的双腰线，增加了 A 面的设计张力。

战空 F117-X 光刃版的 B 面采用极窄边框全面屏设计，边框宽度仅有 5.5mm，屏占比达到 83.5%。当然，这里的窄边框也是上左右的三面窄边框，屏幕底部的边框还是比较宽的，不过在 “MACHENIKE”标识的装饰下并不显眼。

再来看 C 面。战空 F117-X 光刃版的 C 面也是完全的银白色，键盘区域为下沉式全键盘设计，合盖的时候可以避免在屏幕上留下键盘印。键盘上方为不规则条纹开孔的散热出风口，设计上充满活力，中间还有一枚做成机械师 Logo 状的电源键。键盘下方则是一体式的触控板，触控板的面积中规中矩，没有像很多轻薄本那样做得很大。

战空 F117-X 光刃版机身的侧面为类似楔形的设计，线条有一种切割感，看起来很灵动。机身左侧拥有散热出风口、两个 USB Type-A 3.1 接口，一个 USB Type-C 的数据和 DP1.4 端口，机身右侧则为散热出风口和一个麦克风、3.5mm 耳机二合一接口、一个 USB Type-A 2.0 端口。

在这款笔记本的顶部，机械师也设计了流线型外观的散热出风口，另外电源接口、HDMI2.0H 和 RJ45 网线接口各一枚。

作为一款主打时尚前卫颜值的游戏本，RGB 灯怎么能缺少？除了 A 面的 Logo 处，战空 F117-X 光刃版还在侧边与底部转角处设置了两枚 RGB 氛围灯，加上键盘区域的 RGB 四区背光，这些灯都亮起来的时候，看起来非常酷炫。

接着再看笔记本的 D 面，相比其他三面的简洁，战空 F117-X 光刃版的 D 面元素就有些繁杂了，D 面整体为黑色，拥有大面积的散热出风口，以及各种彰显硬核酷炫的凹线设计，和其他三面几乎不是一种风格，有点串台的感觉。

尺寸方面，F117-X 光刃版整机厚度约 20mm，重量约为 2.3kg，屏幕尺寸为 15.6 英寸，在游戏本中，已经是属于比较容易携带的类型了。

总体来说，战空 F117-X 光刃版整体颜值设计在线，用料做工方面也基本没什么毛病，在轻与薄方面有一定优势，综合观感还是比较舒适的。

二、基本使用体验：144Hz 高刷屏是亮点

作为一款游戏本，战空 F117-X 光刃版第一个特点就是配备了一块素质不错的屏幕，其屏幕分辨率为 1080P，材质为 IPS，色域可达 100sRGB，刷新率最高可选 240Hz，不过IT之家手上这一台为 144Hz 的刷新率。

实际使用时，战空 F117-X 光刃版的屏幕显示效果可以达到中高端智能手机类似的水平，色彩表现鲜艳丰富，清晰细腻，同时在可视范围上也有不错的表现，这块屏幕的可是角度可达 170°，正常情况下你以什么视角都可以看清屏幕。

亮度方面，战空 F117-X 光刃版的屏幕最高可达 300nit，通常在室外光线下也能看清。

当然，144Hz 的刷新率对于战空 F117-X 光刃版的屏幕也是加分项，在高刷新率下，平时刷网页、看电视会觉得更流畅、稳定，玩游戏时，也会觉得画面更稳更顺畅。当然，如果你是专业玩电竞，那么最好选择 240Hz 的版本。

战空 F117-X 光刃版在游戏本中属于比较轻薄的机型，因此可能会有小伙伴将其带到外面使用，这时候键盘的手感就比较重要了。战空 F117-X 光刃版的键盘手感偏软，键程适中，回馈灵活，属于一般笔记本中常见到的那种手感，用它来玩游戏整体舒适度是能够接受的。

另外，战空 F117-X 光刃版还内置了一款《Control Center》软件，玩家可以利用它对电脑运行状态以及系统参数进行实时监控，还可以在 “办公模式”、“游戏模式”、“狂飙模式”三种不同性能输出模式中进行一键切换。

在《Control Center》中，你开可以调节 RGB 等的不同模式，以适应不同的游玩场景。

如果想要对电脑进行更精细的控制，你还可以前往机械师官网下载 MACHENIKE 智控平台软件，在这里可以进一步了解电脑的详细参数信息，还可以添加具体的游戏，有针对性的进行游戏加速。

三、性能和游戏测试

IT之家手上这台战空 F117-X 光刃版游戏本搭载了来自英特尔第十代酷睿的 i7-10875H 处理器。酷睿 i7-10875H 采用 14 纳米工艺制程，8 核 16 线程设计，其基频为 2.3GHz，单核最高睿频 5.1GHz。三级缓存达到 16MB，功耗为 45W，支持 Thermal Velocity Boost 技术，可以为主流用户提供更高的频率。这项技术专为提升多线程和单线程工作负载的性能而设计。最大内核频率在处理器温度等于或小于 65 度，且存在睿频功率空间时可实现 200MHz 的提升。

显卡方面，这款游戏本搭载的是英伟达 RTX 2070，这块显卡基于 TU106 核心，搭载 2304 颗流处理器，拥有 6G 的光线追踪性能以及 288 个 Tensor Core，拥有 185W 的功耗，基于单 8pin 接口供电，在 1900MHz 的频率下，RTX 2070 的单精度为 8.755TFLOPs。

其他方面，战空 F117-X 光刃版游戏本的详细配置如下：

通过 CINEBENCH15/20、AIDA64、CrystalDiskMark、3DMark 等软件，我们测试了战空 F117-X 光刃版游戏本的跑分性能，以下所有测试都是在笔记本开启 “狂飙模式”状态下进行的。

首先是 CPU 跑分测试，在 CineBench R15 的测试中，战空 F117-X 光刃版单核 197cb，多核 1622cb。

而在 CineBench R20 的测试中，战空 F117-X 光刃版单核 475pts，多核 3670pts。这个成绩对于 i7-10875H 处理器来说属于比较正常的表现。

内存测试环节，IT之家使用《AIDA64》进行测试，战空 F117-X 光刃版内存读取成绩可达 41465MB/s，写入成绩为 44256 MB/s，拷贝为 40436MB/s，延迟为 60.7ns。

战空 F117-X 光刃版配备的是一块来自三星的 1TB 固态硬盘，CrystalDiskMark 测试成绩为 2951.39 MB/s 的 SEQ1M(Q8T1)读取和 2854.39 MB/S 的 SEQ1M(Q8T1)写入。

接着是显卡跑分测试，战空 F117-X 光刃版搭载的 RTX 2070 显卡在《3D Mark》中的 Time Spy 成绩为 7468；

Time Spy Extreme 成绩为 3502；

Fire Strike 成绩为 17685；

Fire Strike Extreme 成绩为 9008。

总体来说，RTX 2070 在战空 F117-X 光刃版游戏本上的表现还是比较稳健的。

随后，IT之家还对战空 F117-X 光刃版游戏本进行了拷机测试。首先是单烤 20 分钟 FPU，烤了 20 分钟左右，战空 F117-X 光刃版的 CPU 温度保持在 92 ℃、功耗保持在 63W，CPU 主频为 3.32Ghz、从过程来看战空 F117-X 光刃版还是比较稳定的，没有出现持续大幅降频的情况。

IT之家使用《Geeks3D FurMark》对 GPU 进行 10 分钟左右的单烤，10 分钟后 RTX 2070 的频率为 1095.0MHz，电路板功耗为 115.6W，可以说是很稳定了，与此同时 GPU 温度还能维持在 73.0℃，实属不易，可见战空 F117-X 光刃版游戏本的散热效果还是不错的。

最后是 20 分钟的双烤，测试结束时战空 F117-X 光刃版游戏本 CPU 温度为 90℃，功耗 45W，主频 2.97GHz；GPU 温度为 81℃，频率为 1050MHz，功耗为 115.388W。

总体来说，战空 F117-X 光刃版游戏本的表现是符合预期的，特别是在性能释放和散热控制方面做得比较好。

在跑分测试之后，IT之家还对战空 F117-X 光刃版进行了游戏测试，测试选用了《孤岛惊魂 5》、《古墓丽影：暗影》、《荒野大镖客：救赎 2》三款游戏。

首先是《孤岛惊魂 5》，在默认画质下，利用游戏自带的硬件测试功能，战空 F117-X 光刃版平均帧率为 108fps；最高画质下平均帧率为 71fps，最低帧率为 54fps，最高帧率为 90fps。

游戏里还提供了两次测试的对比统计：

接下来是《古墓丽影：暗影》，默认画质下，战空 F117-X 光刃版的平均帧率可跑到 104fps，最高画质下，战空 F117-X 光刃版的平均帧率也能达到 60fps，效果还是不错的。

最后是《荒野大镖客：救赎 2》，默认画质下，战空 F117-X 光刃版平均帧率为 70.6726fps，而最高画质下，居然还能跑到 70.4284fps，两者的差别在于最低帧率，默认画质下最低有 55.6542fps，而最高画质下则降到了 35.4187fps。

在游戏测试环节，机械师战空 F117-X 光刃版游戏本仍然表现出了超出预期的性能表现，使用它游玩目前市面上优化正常的 3A 大作基本不是问题。当然，在狂飙模式下，机械师战空 F117-X 光刃版发出的散热噪音还是比较大的，大约相当于普通居家电风扇转动的声音，不过，对于游戏本的最高性能状态来说，也算正常。

总结

机械师战空 F117-X 光刃版游戏本不仅拥有姣好的设计和颜值，且在酷睿 i7-10875H 处理器和 RTX 2070 显卡的加持下，还拥有亮眼的性能表现，它是目前在此配置下还能拥有 20mm 轻薄机身的游戏本，不喜欢笨重体型的玩家可以考虑一番。

结合其 9999 元的售价，机械师战空 F117-X 光刃版游戏本可以说是一款在颜值、性能和价格三个层面都做到比较好的平衡的产品，另外加上 144Hz 电竞屏的加入，可以说是一个甜点。综合来讲，比较战空 F117-X 光刃版适合经常外出又喜欢随时随地打一局游戏的玩家，或者对游戏有初步的发烧需求的玩家入手。