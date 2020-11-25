谷歌将为云游戏服务 Stadia 推出 400 款新游戏，$9.99 美元 / 月

IT之家11月25日消息 据外媒 MobileSyrup 报道，谷歌云游戏服务 Stadia 主管 Jack Buser（杰克 · 布瑟）于 11 月 19 日接受了该网站的采访，回顾了 Stadia 成立一年来的种种挑战，以及 Google Stadia 产品的长期规划。

谷歌研发的云游戏服务 Stadia 于 2019 年 11 月 19 日正式上线，使用该服务可享受首月免费体验，此后价格为 $9.99 美元 / 月

Stadia 服务推出时，畅想了通过安卓设备、电视、Chrome 浏览器等多种设备进行云游戏的场景，用户免于购买昂贵的主机或电脑设备，也不需要等待游戏下载，依靠网络以及手柄即可游戏。起初因为游戏数量的短缺，玩家数量稀少。但是由于新冠疫情的缘故，人们长期待在家中，今年 Stadia 的玩家数量增长很快。

布瑟在采访中表示，他认为云游戏方式是未来的发展方向，自己为能够从零开始构建Stadia这样一个平台感到非常自豪。由于疫情缘故，很多公司的开发人员只能居家工作，这给开发进度带来了挑战。然而 Stadia 实际上也带了了一些开发方面的创新，非常适合远程开发。

▲Destiny 2 游戏 | 图片来自 Bungie

关于游戏方面，布瑟表示现在 Stadia 服务已经在 14 个国家和地区运行。很多人因为工作、家庭的忙碌而没有时间等候漫长的游戏下载时间，也由于经济压力无法购买高达 500 美元的游戏主机。对于这些人来说，花费 60 美元购买一个 3D 大作游戏是不能接受的，而 10 美元 / 月的订阅价格购买 Stadia 云游戏服务是非常划算的。

▲Hitman 3 游戏 | 图片来自 IO Interactive

IT之家了解到，在过去的一年中谷歌成立了两个高水平的 Stadia 游戏工作室，同时收购了台风游戏工作室。布瑟表示，他们已经有 15 款独家游戏，还宣布与游戏 “Rock Band”、“Until Dawn”、“City of Brass”合作，在未来两年中会有非常多的内容推出。Stadia 已经联系了 200 个开发者，目前有大约 400 款游戏的开发计划。他还说：“坦率地讲，我们的团队已经完成了 2021 年的规划，正在思考 2020 年的事情。”

▲即将发布的游戏 Cyberpunk 2077 | 图片来自 CD Project Red

据IT之家了解，此前已有英伟达经过两年时间开发的云游戏服务 GeForce Now，该服务已经于今年 2 月正式上线，能提 1080p/60fps 的画质，近期还提供了能够在 iOS 运行的版本，通过浏览器运行。目前订阅价格为 $4.99 美元 / 月。