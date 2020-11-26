被逼使用浏览器解决方案，Xbox 主管：我们对苹果的部分限制表示理解

11 月 26 日早间消息，微软游戏执行副总裁菲尔 - 斯宾塞（Phil Spencer）在接受 The Verge 的采访中，讨论了 Xbox 对 Apple Arcade（苹果游戏订阅服务）、App Store 收费以及通过 Safari 在 iOS 上进行游戏串流的做法。

今年早些时候，微软选择暂缓在 iOS 上推出 Xbox 游戏流媒体服务，因为苹果的 App Store 限制，该项目显然已经不可行。最终，微软决议绕过苹果的限制，开发出基于浏览器的解决方案。

当被问及微软和苹果在游戏流媒体方面的问题时。斯宾塞保证，苹果 “对我们希望人们看到的用户体验保持开放态度”。他解释说，从长远来看，使用基于浏览器的解决方案比专用应用更简单，而且它能提供更多设备的访问权限。如果设备能够运行一个靠谱的浏览器，我们就能够把游戏带到上面去。

此外，斯宾塞还对苹果在 App Store 限制上的做法表示理解，并将其归结为苹果作为一种竞争性的订阅服务。他还传达了愿意与苹果在安全保障的问题上进行合作。

我们愿意与他们在安全和其他人们提出的问题上进行合作。我们运营的平台，对安全保障非常谨慎。在 Xbox 上，这对我们来说非常重要，所以这个话题对我们来说并不陌生。斯宾塞表示。

斯宾塞被直接问到是否认为苹果故意限制 Safari 的功能，以推动开发者使用其 App Store 和收费系统，这个比较敏感的问题。斯宾塞的回答很直接，”到目前为止，我们还没有看到这种情况，就像我们在 Chrome 上没有看到一样。“

有趣的是，斯宾塞表示，他认为苹果的 App Store 收费和 Xbox 的收费结构之间的比较是不公平的，因为它们的设备性质不同。

全球有 10 亿部手机，是个很大的市场。而游戏机只能做一件事，就是玩游戏。对我们来说，它是亏本卖的。然后你通过在上面卖内容和服务，把钱赚回来。这种模式与 Windows、iOS 或 Android 有本质的不同。

微软仍在为 iOS 开发基于浏览器的 Game Pass 流媒体解决方案。这次采访还涉及到了其他一系列的话题，比如这些年在微软工作的经历，Xbox 为产品命名的过程，以及游戏社区，还有为游戏玩家创造一个安全的环境等等。