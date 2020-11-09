软银集团 Q2 净利润 61 亿美元，投资科技股损失 13 亿美元

北京时间 11 月 9 日消息，软银集团 (TYO: 9984)今天发布了截至 9 月 30 日的 2020 财年第二季度财报。财报显示，软银第二财季来自可持续运营业务的净销售额为 1.3506 万亿日元 (约合 130.44 亿美元)，较上年同期的 1.2925 万亿日元增长 4.5%；归属于软银母公司股东的净利润 6274.99 亿日元 (约合 60.61 亿美元)，上年同期净亏损 7001.67 亿日元。

软银第二财季净利润远远超出分析师预期。彭博社三位分析师平均预计，软银第二财季净利润为 1503 亿日元。

股价表现：

图 2：软银股价今天收涨 5.37%

软银今天在东京交易所的开盘价为 6922 日元。截至周一收盘，软银股价上涨 361 日元，报收于 7083 日元，涨幅为 5.37%。过去 52 周，软银股价最高为 7300 日元，最低为 2610 日元。

第二财季业绩要点：

——总投资收益为 1.0504 万亿日元 (约合 101.45 亿美元)，上年同期投资损失 1.4309 万亿日元 (约合 138.21 亿美元)；

——来自可持续运营业务的净销售额为 1.3506 万亿日元 (约合 130.44 亿美元)，较上年同期的 1.2925 万亿日元增长 4.5%；

——归属于软银母公司股东的净利润 6274.99 亿日元 (约合 60.61 亿美元)，上年同期净亏损 7001.67 亿日元；

——每股摊薄收益为 303.01 美元 (约合 2.93 美元)，上年同期每股摊薄亏损 345.19 日元。

上半财年主要部门运营业绩：

——软银控股公司投资业务 (由软银集团领导，作为战略投资控股公司直接或通过子公司实施投资活动)投资收益为 5796.14 亿日元 (约合 55.98 亿美元)，较上年同期的 7294.17 亿日元下滑 20.5%；

· 投资上市科技公司股票损失 1317 亿日元 (约合 12.7 亿美元)；截至 2020 年 9 月 30 日，软银控股公司投资业务持有 63.31 亿美元的亚马逊股份、14.27 亿美元谷歌母公司 Alphabet 股份 (A 类股加 C 类股)、22.22 亿美元的 Facebook 股份、3.70 亿美元的微软公司股份、10.24 亿美元的 Netflix 股份、2.56 亿美元的台积电股份、1.42 亿美元的英伟达股份；

——软银愿景基金一期和其他软银投资顾问公司 (SBIA)管理的基金投资收益为 1.4116 万亿日元 (约合 136.34 亿美元)，上年同期投资损失为 5293.28 亿日元；

· 截至第二财季末，软银愿景基金一期斥资 750 亿美元投资了 83 家创业公司，目前所持这些公司股份的公允价值为 764 亿美元；软银愿景基金二期斥资 26 亿美元投资了 13 家创业公司，目前所持这些公司股份的公允价值为 76 亿美元；

——日本电信业务软银公司净销售额为 2.4278 万亿日元 (约合 234.48 亿美元)，较上年的 2.3733 万亿日元增长 2.3%；

——ARM 净销售额为 1059.97 亿日元 (约合 10.24 亿美元)，较上年同期的 885.45 日元增长 19.7%；营业亏损为 248.19 亿日元 (约合 2.40 亿美元)，较上年同期的营业亏损 208.20 亿日元扩大 19.2%。