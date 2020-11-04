不甘落后，日本两大移动运营商未来 10 年投资 380 亿美元发展 5G

据报道，日本两大移动运营商软银和 KDDI 计划在未来 10 年向日本的 5G 网络投资总计 380 亿美元，在超高速移动通信领域赶上世界领先水平。

向 5G 的发展需要大量的资本投入。预计 5G 技术将影响包括互联网服务和汽车在内的许多行业，并在未来几年内对日本整体经济起到提振作用。

软银近期决定投入 2 万亿日元（190 亿美元），在 10 年内建成一个包含 35 万个基站的 5G 网络。软银是首家披露长期网络技术发展战略的日本电信公司。

软银第一步将在 2022 年 3 月前，将 5G 基站数量从目前的不到 1 万个扩大到 5 万个，在人口稠密地区实现 5G 覆盖。到 2025 年左右，软银将建成 20 万个基站，确保日本所有软银用户都能持续接入 5G 网络。

最终，软银希望将 5G 变成商业活动的标准。5G 网络支持低延时、大数据量的传输。通过建立大规模的基站网络，软银希望更多公司使用 5G，推动物联网、远程医疗和自动驾驶汽车等数据密集型应用的进一步发展。

软银的竞争对手 KDDI 则计划在未来 10 年，向 5G 和更先进的 6G 技术投资 2 万亿日元，包括到 2022 年 3 月建成 5 万个 5G 基站。日本另外两家主流移动运营商 NTT DoCoMo 和乐天，预计也将建设更多的基站。

自 20 世纪 80 年代第一代移动通信技术问世以来，全球移动通信技术的发展速度大约为每 10 年一代。根据日经经济电子数据库系统的数据，日本对 4G 网络的投资在 2013 年到 2014 年达到顶峰，当时日本三大移动运营商每年总共向 4G 技术投资 1.8 万亿日元。自 2019 年以来，随着 5G 的崛起，与移动通信网络相关的投资开始回升。

业内人士预计，日本运营商向 5G 的转型将为 NEC 和富士通等日本设备商带来商机，不过大部分市场仍将被诺基亚和爱立信掌握。

与此同时，对 5G 智能手机的需求预计也会上升。5G 手机需要比 4G 手机更多的元件，因此利好元件供应商。例如，芯片厂商 Kioxia 决定投资 1 万亿日元建设新工厂，以提高 5G 手机内存芯片的产能。

到目前为止，日本在部署 5G 网络方面处于落后地位。英国 Omida 公司近期的一项调查显示，韩国目前是全球最大的 5G 市场，美国第四，中国第八。相比之下，日本只排在 13 位。

行业组织 GSM 协会的数据显示，全球电信运营商计划在未来 5 年总投资 1.1 万亿美元。日本运营商呼吁政府在 5G 投资方面提供帮助，尤其考虑到日本首相菅义伟此前不断呼吁移动运营商降低资费。