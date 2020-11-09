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热效率 43%，比亚迪插电式混合动力专用高效发动机即将量产

2020/11/9 18:50:17 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 9 日消息  根据比亚迪官方的消息，比亚迪全新 DM-i 超级混动系统中专用的插电式混合动力专用高效发动机现已发布，官方称其拥有 43% 超高热效率和多项领先技术。

IT之家了解到，通过 “阿特金森循环 + 高滚流进气道 + 超高压缩比 + 冷却 EGR 技术 + 高能点火”的先进燃烧系统，比亚迪成功将这款发动机的压缩比提升到了行业领先水平的 15.5。同时，通过升级进气控制模型，精确控制阿特金森循环的深度（浅度阿特金森高动力，深度阿特金森低油耗），满足不同工况下的油耗和动力需求。由于采用了超高压缩比，控制策略建立了新的爆震阈值标准，在满足发动机可靠性的前提下，实现高效可控的先进燃烧。

此外，比亚迪插电式混合动力专用高效发动机还首次采用了分体冷却技术，有效降低爆震趋势和发动机摩擦损失，保证了发动机的高效工作。相比上一代发动机，比亚迪插电式混合动力专用高效发动机摩擦损失减少 10%、整机轻量化减重 10 公斤，不充电油耗控制在 4L/100km 以内，同时排放满足国 6b 法规。

比亚迪表示，比亚迪插电式混合动力专用高效发动机通过了 400 小时的全速全负荷试验，800 小时的冷热冲击，3 千小时的循环试验等多项试验验证。

比亚迪插电式混合动力专用高效发动机即将大规模量产。

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关键词：比亚迪发动机

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