苹果 HomePod mini 发货时间已延迟到 12 月初：国行还需等待，售价 749 元

IT之家11月9日消息 外媒MacRumors报道，苹果新款HomePod mini智能音箱在上周五国外开始预购，现在购买发货时间已经延迟12月初。目前国行显示需要在获得批准之后才能发售。

预计第一批HomePod mini预订最早将于11月16日周一到达客户手中，但供应紧张开始冲击白色和太空灰两个变种的库存，其中后者供应更紧张。

外媒表示，今天选择快递送货，HomePod mini太空灰颜色在12月2日至12月9日之间交货，选择标准送货则显示交货日期在12月3日至12月10日之间。

同时HomePod mini白色在选择快递送货的情况下，11月24日至12月2日之间送达，如果选择标准送货，则11月25日至12月3日之间送达。

IT之家了解到，HomePod mini 搭载了 S5 处理器，该处理器也用于 Apple Watch S5 和 Apple Watch SE。

音质方面，苹果表示HomePod mini 的音色极为丰富细腻，HomePod mini 中的 Apple S5 芯片与先进的软件默契协作，分析音乐的独有特性，运用复杂的调音模型优化音量，调整动态范围，并实时控制驱动单元和无源辐射器的活动，因而能让如此小巧的设计奏响震撼的音效。Apple 精心打造的全频驱动单元，由钕磁体和一对振动抵消无源辐射器驱动，可呈现深沉浑厚的低音和清脆纯净的高音。

HomePod mini 与 HomePod 采用同样的声学原理，打造出众音质。HomePod mini 拥有 Apple 设计的声波导，可将声音流向下引导至扬声器底部并向外导出，带来令人沉浸的 360 度音频体验。不论用户将它放置在房间哪个角落，听到的音效都始终如一。三麦克风阵列随时听候 “嘿 Siri”指令，第四个内向式麦克风有助于将扬声器发出的声音分离出来，从而提升播放音乐时的语音检测功能。

Siri 可识别说话者，并能根据他们的喜好推荐音乐和播客，还能响应他们的个人请求，比如访问信息、提醒事项、备忘录和日历上的约会，以及接打电话等。Siri 还能为用户提供个性化更新，帮他们快速预览当天各项信息。用户只需询问 Siri “今天有什么更新”，即可听到最新资讯、天气、交通、提醒事项和日历上的约会。

HomePod mini 能轻松与各种 Apple 设备合拍。它能帮你快速接起电话，听 Mac 上的音乐，给你更棒的视听体验。在 iPhone 上听音乐时，用户只需将 iPhone 靠近 HomePod mini，就能让 HomePod mini 无缝接力播放音乐，一个节拍都不会错过。今年晚些时候，这种体验还会更进一步，当音频从一个设备转移到另一个设备时，用户能体验到视觉、听觉和触觉反馈等效果 。此外，将 iPhone 靠近 HomePod mini 时，会自动显示个性化的聆听建议，无需解锁 iPhone 即可进行操作。