FTC 计划 12 月前正式起诉 Facebook 反垄断，或耗时数年才能处理

（原标题：FTC 计划 12 月前正式起诉 Facebook 反垄断违规，或采取内部诉讼方式）

据三名知情人士透露，联邦贸易委员会（FTC）或将于 11 月底之前就反垄断违规起诉 Facebook。这也是在监管大型科技公司趋势下，该联邦机构对 Facebook 采取的首个重要措施。

然而，FTC 打算在内部处理该案子，这么做可能会比较容易赢得诉讼，但时间也会拖得更久，可能会耗时数年，以及来自数十个州的总检察长，他们一直想要争取全国性的快速行动，此时也可能将被迫改变策略。

该诉讼已经准备了 16 个月，预期将指控 Facebook——拥有 27.4 亿用户的全球最大社交网络——以并购较小竞争对手和牢牢控制用户数据的方式，不公平地扼杀竞争。最终，诉讼可能会迫使 Facebook 撤销对图片分享应用 Instagram 和消息平台 WhatsApp 的收购。

知情人士表示，FTC 主席乔 · 西蒙斯倾向于在内部处理该案子，将诉讼移交给该机构的行政法官。为此，西蒙斯需要说服至少两名 FTC 委员，同意采取行政诉讼。另外，如果乔 · 拜登上台执政，新的委员加入可能会改变该计划。尽管民主党和共和党近年来都对科技公司拥有的权力感到不满，但激进派希望拜登政府对反垄断的打击可以比特朗普政府更加严厉。

行政诉讼案与联邦法院诉讼程序相比，不那么公开；但该机构此前也从未在内部处理过如此重要的案子。

内部诉讼也意味着各州将无法参与该流程。有数十个州也在调查 Facebook，并即将向联邦法院提起自己的诉讼。这些州一直希望说服 FTC 加入他们，共同行动，从而提高诉讼的资源和影响力，以迫使 Facebook 对业务作出重大调整，比如法庭命令剥离 Instagram 和 WhatsApp。

牵头多个州对 Facebook 展开调查的是纽约州总检察长办公室。该州总检察长提什 · 詹姆斯最近也已经发出一份拟议的反垄断诉状，并通知其他州尽快决定是否加入诉讼行动。一名知情人士说，预期会有 30 个州将加入该行动，诉讼或最快于下周提交至法院。

Facebook 和 FTC 的发言人均拒绝发表评论。纽约州总检察长办公室发言人未立即回复评论请求。