华硕 B450 主板支持 Zen3 的测试版 BIOS 流出

IT之家11月10日消息 台媒 HKEPC 意外收到了一份华硕 B450 主板和技嘉 B450 主板的测试版 BIOS，现已将其公布。

据 HKEPC 了解，AMD 早期并不打算让 400 系列主机板支持 Ryzen 5000 系列处理器，但无奈投诉太多因此让步，不过 AMD 表明会先为 500 系列平台提供更新，而 B450/X470 需要再等几个月。

HKEPC 此次收到的 ASUS B450 主板的 Beta BIOS 版本号为 8501，疑似属于内部测试版本，但测试发现已经可以正常使用新一代 Ryzen 5000 CPU，测试之后发现能过 POST，启动正常，甚至跑基准测试及烤机等软件都没问题，测试成绩十分正常，AGESA 版本为 1.1.0.0，如果是 ASUS B450 主板用玩家可尝试下载。

▲ 目前华硕 BIOS 版本为 0301

但IT之家必须提醒，这只是内部测试版本的 BIOS，正式版或公开测试版固件仍没有消息，稳妥起见建议再等一段时间。

华硕主板

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除此之外，微星、映泰等主板厂商也已宣布将支持锐龙 5000 系列处理器，相关 BIOS 可自行于官网下载。