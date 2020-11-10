首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

华硕 B450 主板支持 Zen3 的测试版 BIOS 流出

2020/11/10 11:20:43 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家11月10日消息 台媒 HKEPC 意外收到了一份华硕 B450 主板和技嘉 B450 主板的测试版 BIOS，现已将其公布。

据 HKEPC 了解，AMD 早期并不打算让 400 系列主机板支持 Ryzen 5000 系列处理器，但无奈投诉太多因此让步，不过 AMD 表明会先为 500 系列平台提供更新，而 B450/X470 需要再等几个月。

HKEPC 此次收到的 ASUS B450 主板的 Beta BIOS 版本号为 8501，疑似属于内部测试版本，但测试发现已经可以正常使用新一代 Ryzen 5000 CPU，测试之后发现能过 POST，启动正常，甚至跑基准测试及烤机等软件都没问题，测试成绩十分正常，AGESA 版本为 1.1.0.0，如果是 ASUS B450 主板用玩家可尝试下载。

image.png

▲ 目前华硕 BIOS 版本为 0301

但IT之家必须提醒，这只是内部测试版本的 BIOS，正式版或公开测试版固件仍没有消息，稳妥起见建议再等一段时间。

华硕主板
PRIME-B450-PLUS-ASUS-850116 MB
PRIME-B450M-A-ASUS-850116 MB
PRIME-B450M-A-II-ASUS-850132 MB
PRIME-B450M-K-ASUS-850116 MB
PRIME-B450M-K-II-ASUS-850132 MB
ROG-STRIX-B450-E-GAMING-ASUS-850116 MB
ROG-STRIX-B450-F-GAMING-ASUS-850116 MB
ROG-STRIX-B450-F-GAMING-II-ASUS-850132 MB
ROG-STRIX-B450-I-GAMING-ASUS-850116 MB
TUF-B450-PLUS-GAMING-ASUS-850116 MB
TUF-B450-PRO-GAMING-ASUS-850116 MB
TUF-B450M-PLUS-GAMING-ASUS-850116 MB
TUF-B450M-PRO-GAMING-ASUS-850116 MB
TUF-GAMING-B450-PLUS-II-ASUS-850132 MB
TUF-GAMING-B450M-PRO-II-ASUS-850132 MB
TUF-GAMING-B450M-PRO-S-ASUS-850132 MB

技嘉主板
B450AORUSELITE.F60c16 MB
B450AORUSELITEV2.F60c16 MB
B450AORUSM.F60c16 MB
B450AORUSPRO.F60c16 MB
B450AORUSPROWIFI.F60c16 MB
B450GAMINGX.F60c16 MB
B450IAORUSPROWIFI.F60c16 MB
B450MAORUSELITE.F60c16 MB
B450MDS3H.F60c16 MB
B450MDS3HV2.F60c16 MB
B450MDS3HWIFI.F60c16 MB
B450MDS3HWIFIV2.F60c16 MB
B450MGAMING.F60c16 MB
B450MH.F60c16 MB
B450MS2H.F60c16 MB

B450MS2HV2.F60c

16 MB
除此之外，微星、映泰等主板厂商也已宣布将支持锐龙 5000 系列处理器，相关 BIOS 可自行于官网下载。
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华硕主板

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用