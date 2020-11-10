分析师称 2020 年双 11 表现将更加强劲，奢侈品购买量将增加

据报道，随着中国从疫情中复苏，今年双十一网上购物节期间，预计中国消费者将在从生鲜食品到奢侈品等各种商品上花费数百亿美元。

每年 11 月 11 日的购物节是世界上最大的购物节，这是一场年度狂欢，包括阿里巴巴、京东和拼多多在内的中国电子商务公司都会在其平台上提供慷慨的折扣。去年，消费者在阿里巴巴的电子商务平台天猫和淘宝上花费了 384 亿美元。

今年的双十一购物节将被视为中国消费的晴雨表，受到密切关注。在经历今年早些时候的几个月封锁之后，中国刚刚开始从新冠病毒大流行中复苏。

分析人士预计，因为受新冠病毒大流行和旅行限制原因许多中国游客无法出国旅行，中国消费者将在进口产品和外国奢侈品牌上花更多钱。

咨询公司奥纬咨询 (Oliver Wyman)的一项调查显示，86% 的中国消费者愿意在双十一期间与去年消费持平或更高。

“过去六个月左右，富裕家庭实际上花了更多钱，”安永大中华区客户和战略能力主管 Sean Shen 表示，“我们还看到，由于国际旅行限制，奢侈品的购买量正在增加。”

咨询公司贝恩公司 (Bain & Company)的一份报告显示，随着越来越多的人在新冠病毒大流行期间居家工作，他们更加关注自己的健康，预计电子产品以及健康和保健产品的销量也将上升。

为了帮助商家应对新冠病毒的影响，网络平台延长了今年购物节的时间，希望借此提振销售量。

中国最大的两家电商公司阿里巴巴和京东都在双十一前三周的 10 月 21 日开始打折促销。一些大减价的品牌和商家在购物节开始前的几个小时内就有上亿元人民币（数千万美元）的预订销售额。

住在北京的电气工程师唐成辉（音译）认为双十一是一个储存零食和进口产品的机会，例如澳大利亚牛奶。在双十一开始前，唐就预订了 3 盒鸭蛋、10 包豆奶粉、两盒酸奶、咖啡和酒。

“今年我要买更多的零食，因为我刚搬进新公寓，有足够的储藏空间来储存我喜欢的零食，”他说，“有些商品在双十一打折时真的很便宜。”

与美国的黑色星期五和网络星期一不同，中国的双十一不仅仅是大减价。阿里巴巴首创了 “双十一”的概念，并在每年的 11 月 11 日举办一场名人表演年度盛典来招待购物者。

通过直播进行的电商销售和阿里巴巴的年度盛会都是 “购物娱乐”（shoppertainment）趋势的一部分，这种趋势将购物与娱乐结合起来，以便对购物者更有吸引力和魅力。

此外，在线购物平台上的迷你游戏以更大的折扣吸引购物者，同时鼓励他们在这款应用程序上花费更多时间。

Forrester 高级分析师王晓峰（音译）说 :“受新冠疫情影响，各大品牌和零售商加大了电子商务和电商直播的力度以推动销售增长，今年（双十一）表现将更加强劲。”