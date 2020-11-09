11.10 红包&省赚日历：天猫预售最后一天，京东全品类狂欢

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京东10日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|主会场
|定金10元抵1000元、每满300减40
|百亿补贴
|狂补11天，限时限量抢低价
|好物预售
|定金膨胀100倍、预售抢500元E卡
|运动户外
|每满300减40、定金至高翻10倍
|手机通讯
|预售付款就发货、热卖好物满300减40
|时尚美妆
|专享买一赠一正装量、爆款5折抢
|居家好物
|定金膨胀不止10倍
|电脑数码
|预售1元至高抵1111元、大牌24期免息
|家电预售
|定金膨胀至高20倍、尾款至高立减2000
|运动鞋服
|定金膨胀2倍起、每满300减40
|食品饮料
|定金膨胀至高100倍
|爆品清单
|最火的预售单品
双11重点活动预告
|日期
|重点活动
|11月10日
|家电开门红
|11月11日
|运动狂欢盛典
|11月12日
|返场狂欢
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• 2020天猫双11全球狂欢季预售分会场入口一览：
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• 数码电子类 - 手机数码 | 大牌电脑 | 品质家电 | 数码文娱 | 大家电 | 烘干机 | 潮电同城 | 冰箱 | 进口数码
• 服饰母婴类 - 女装尖货 | 运动尖货 | 运动户外 | 进口美妆 | 大牌母婴 | 进口保健 | 进口宠物
• 居家生活类 - 家具建材 | 进口家居 | 餐饮卡券 | 图书乐器 | 医药健康 | 汽车用品 | 潮酷出行
• 食品母婴类 - 食品生鲜 | 休闲零食 | 粮油速食 | 健康乳饮 | 冲饮茶叶 | 品质生鲜 | 中外名酒 | 进口食品
• 海外会场类 - 全球直采 | 全球尖货 | 全球时尚 | 国际大牌 | 大牌补贴 | 进口超市 | 海外直购