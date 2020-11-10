企业微信群防骚扰能力升级：多次触发敏感词可被自动踢出群聊

IT之家11月10日消息 日前，企业微信最新版本针对政务、教育两大领域发布重要更新，进一步助力政务、教育深度数字化，搭建一键传达渠道，提升信息流转效率。群防骚扰能力升级，设置敏感词防止有害信息。

以往，“教育局 - 学校 - 家长”三者之间的沟通成本过高。教育局下发通知，需经过学校负责人、班主任、家委会等环节才能传达到家长，流程繁琐、传递链冗长、准确度难保。对此，新版企业微信提升了 “局校互联”能力。

借助企业微信 “家长通知”功能，教育局可直接向下属家长发送通知，并能在后台能实时查收通知的接收情况，掌握通知的触达状况。学校老师也可以掌握自己班级中家长对通知的接受情况，并针对性地及时提醒。

同时，企业微信还推出了 “局校看板”能力，教育局可实时查看区域内学校使用企业微信的老师、家长的数量，活跃班级数等，便于多维度了解企业微信使用情况，推动辖区教育信息化的发展，最终提升辖区教育行政单位的沟通效率。

IT之家了解到，针对群骚扰问题，企业微信新增的 “聊天敏感词”功能，允许管理员在后台进行敏感词配置，对员工发送信息中特定的关键词实行有效拦截，如邮箱地址、电话号码等。管理员预设拦截规则触发后，员工将收到相应警告提醒，或直接无法发送该消息。

在客户一侧，借助 “群防骚扰”功能，业务负责人在手机上进行防骚扰关键词配置，对群里的诈骗、违法、商业营销等信息等进行有效拦截，可设置警告三次后，再触碰规则时自动将群成员踢出群聊，有效维护客户群的秩序。

除此之外，企业微信还升级了政务服务能力，着力解决以往政务机构和民众沟通需层层上报，民情反馈不够及时的问题。

通过此次更新的 “巡查上报”和 “居民上报”功能，社区工作人员可将日常巡查中发现的问题按照事件类别、事件详情、紧急程度等，第一时间提交给对应的管理员。同时，热心公共事务的居民也可以将微信小程序中反馈的问题第一时间提交给对应机构，后者可进行分配处理，通过流程化的工单分类处理机制，帮助政府提升管理效率。