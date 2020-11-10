iPhone 12 Pro 等电源管理芯片受影响，二线厂商寻求获得 8 英寸晶圆代工市场更多份额

11 月 10 日消息，据国外媒体报道，从 8 月份开始，产业链人士多次透露 8 英寸晶圆代工商产能紧张，难以满足市场需求，相关厂商考虑提高代工报价，电源管理芯片、显示驱动芯片等与 8 英寸晶圆相关的芯片，供应也比较紧张，缺货严重，外媒称 iPhone 12 等苹果的产品也受到了影响。

而产业链人士透露，在主要厂商的 8 英寸晶圆代工产能紧张、难以满足市场需求的情况下，二线芯片代工商瞄准了这一发展机会，正寻求获得 8 英寸晶圆代工市场的更多份额。

外媒在报道中表示，8 英寸晶圆相关的芯片，主要是超薄指纹传感器、电源管理芯片、显示驱动芯片等，这一部分芯片目前供应紧张，市场存在一定的缺口。

8 英寸晶圆代工产能紧张的消息，在 8 月初就已出现，当时外媒援引产业链人士透露的消息报道称，由于产能紧张，包括台积电、联华电子在内的芯片代工商，已经提高了 8 英寸晶圆的代工报价，上调了 10% 到 20%。

随后产业链人士又透露，8 英寸晶圆代工商产能紧张的状况，可能会持续到 2021 年，代工商也在考虑提高明年的代工报价。

而随后又出现了 8 英寸晶圆代工设备供应紧张的消息，导致相关厂商难以通过新购设备、新建工厂来提高产能，联华电子等厂商，也将注意力放在了闲置的 8 英寸晶圆厂和二手设备上。