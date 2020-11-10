紫光展锐发布会产品汇总：进军可穿戴领域、智能汽车领域、 eSIM CPE 领域

IT之家11月10日消息 紫光展锐昨日（11 月 9 日）除 5G 射频前端解决方案外还发布了数款芯片，包括面向 5G R16 的 NB-IoT 芯片 V8811、智能座舱芯片解决方案 A7862、国内首颗车规级双频定位芯片 A2395、旗舰级智能手表平台芯片 W517 等，以及搭载展锐 5G 芯片的业内首批获得国家认证支持 eSIM 的 CPE VE007+。

其中，5G 射频前端解决方案、CPE VE007+、 W517 三款 IT之家昨日已报道，此处仅简单介绍一下剩下的几款芯片。

5G R16 NB-IoT 芯片 V8811

紫光展锐新一代的 NB-IoT 芯片 V8811 是基于最新冻结的 3GPP R16 标准设计的 5G NB-IoT 芯片，可以与 5G NR 网络共存并接入 5G 核心网。

紫光展锐 V8811 采用 22nm 工艺制程，功耗相比前代产品优化 50% 以上。此外，V8811 是展锐首款工规级 5G NB-IoT 产品，工作温度在 - 40~+85 摄氏度，电源供电范围在 2.1~4.2V，工业接口为 1.8V~3.3V。同时，V8811 还在数据安全上做了很多努力，是业界首个支持国密算法 + PSA Level2 的 NB-IoT 芯片。

面向未来的智能座舱芯片解决方案 A7862

这是紫光展锐针对智能汽车市场推出八核 SoC 智能座舱解决方案，相比业界传统方案，展锐的芯片级解决方案集成度更高。据官方介绍，A7862 集成 AI 增强和 VDSP(视觉信号处理器)，提供竞品平均水平高 2 倍的 AI 算力，行为监控系统 (DMS)检测时延小于 1 秒。

此外，A7862 集成 2G\3G\ 4G 蜂窝通信以及 Wi-Fi + BT / BLE + FM + GNSS 等完整通信能力。

国内首颗车规级双频定位芯片 A2395

官方表示，紫光展锐 A2395，支持 GNSS 双频多模、L1+L5 双频定位，以及全球主流定位系统，可提供厘米级高精度定位，定位精度相比单频产品提高 10 倍，不仅能够在手机中使用，还能装载在汽车当中。