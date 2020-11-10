统信 UOS 服务器操作系统 V20 欧拉版（1010）发布 （附更新内容）

IT之家11月10日消息 据统信官方发布，今日，统信服务器操作系统 V20 欧拉版（1010）正式对外发布。

IT之家获悉，统信服务器操作系统 V20 欧拉版（UnionTech OS Server 20 Euler）（简称：统信服务器欧拉版）是基于 openEuler 20.03 LTS 社区发行版进行二次商业化发行的 Linux 操作系统。

统信服务器欧拉版采用 Linux kernel 4.19、GCC 7.3、Glibc2.28 等组件作为系统运行的基础环境，并针对华为鲲鹏系列处理器的稳定性和运行性能参数，进行了持续测试和深度调优，力臻充分释放计算芯片的一切潜能。

另外，统信服务器欧拉版还整合了自主研发的桌面运行环境 DDE 和服务器常用的图形界面应用程序，适配了大量的第三方开源、商业闭源等软件和解决方案。

本次发布的版本，分别针对集成应用和系统性能进行了刷新和优化，对统信服务器欧拉版周边软件生态进行了完善，合入了上游社区发布的相关 Patch，同时对已发现 CVE 漏洞的状态进行了修复基线确认。

版本概要

梳理安装器安装组件，根据使用场景优化安装包组

针对标准性能测试软件测试结果，对内核相关模块进行参数调优

针对用户帐户密码功能的安全性优化调整

提供 Web 服务软件的适配支持和运行优化

提供数据库软件的适配支持和运行优化

提供中间件软件的适配支持和运行优化

提供虚拟化、容器和云平台软件的适配支持和运行优化

提供监控运维软件的适配支持和运行优化

提供在离线方式的版本间线性升级支持

统信服务器欧拉版产品将持续向云、虚拟化、容器、大数据、人工智能等应用场景提供基础软件支持，基于应用场景中用户业务的运行特征、性能要求等提供更优的解决方案和运行性能。