Chromium FydeOS v11 正式发布（附更新内容）

IT之家11月1日消息 FydeOS 是一款基于 Chromium OS 开源项目的操作系统,无需 Google 服务,可创建本地账号登陆,带有完整的桌面版 Chromium 浏览器,并通过容器技术兼容安卓程序、带有 GUI 的 Linux 程序,是面向未来的云驱动操作系统。

现在FydeOS v11 更新发布,在此次更新中,加入了一些新的功能、优化以及对之前已知问题的修复。其中,最值得一提的有:

Chromium 浏览器升级至 86.0.4240,同步了上游所有关于浏览器的新特性。

添加自动挂载系统可识别磁盘驱动器至「文件」程序的功能。在多系统启动方案下,「文件」程序可以访问其它操作系统的磁盘内的文件。修复了之前安卓子系统某个进程持续扫描其它磁盘导致 CPU 高占用的问题。

提供优化过的「终端」程序,提供主题配色设置选项以及提供多标签页切换的功能。

修复之前版本在 Linux(测试版)下无法通过 adb 访问安卓子系统的问题。

修复可能出现的同步书签出现重复的问题。

优化了用户注册和登录操作所需的安全防护。

此次发布的 FydeOS 存在一些已知的问题和注意事项,具体如下:

IT之家获悉,从 v11 版本之后,FydeOS for PC 将不再提供跨里程碑版本的 OTA 更新。若你正在使用 FydeOS for PC X,可通过下载镜像 – 烧写 – 重新安装的方式升级到 FydeOS for PC v11。

如果你正在使用 FydeOS for You 并且通过 OTA 方式升级到 FydeOS v11,请留意系统随即提示的关于 Linux 子系统的升级提示。只有完成 Linux 子系统的升级方可在 FydeOS v11 中正常使用 Linux(测试版)的相关功能。

由于此版本对用户登录的安全相关优化,在升级完成之后再次使用密码登录系统的时候会有明显的时间延长。这是已知现象,在之后的使用会消失并且恢复正常。