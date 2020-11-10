《文明 VI：新纪元季票》巴比伦包 11 月 19 日推出

IT之家 11 月 10 日消息 根据 2KGames 游戏官方的消息，官方将于 11 月 19 日推出的《文明 VI：新纪元季票》中的第四款 DLC - 巴比伦包，需有《文明 VI》主游戏才能游玩。

据介绍，巴比伦包包含一位新领袖和一个新文明，以及 24 位伟人，6 个新城邦，新城邦解锁的 2 个特色改良设施，和可选模式 “英雄与传奇”。该游戏模式增加了来自世界神话和传说的 12 位强大英雄单位，每个单位都具有强大和独特的能力。每位英雄都是独一无二的，只能代表一个文明。英雄的寿命有限，在一定的回合数之后便会耗尽。但可以用信仰值将其召回，继续为您的事业添砖加瓦。

IT之家了解到，《文明6》是由Firaxis制作、2K Games发行的经典策略游戏《文明》系列的续作。本作建构在《文明》系列的坚实基础上，而且增添了许多精彩的新元素。

在《文明6》里城市将在实际地图上扩张，创造出全新、深入的策略层次，另外，积极研究科技和文化将能解锁可能的新玩法；还有众多各式各样的领袖会依据历史所记载的个人特征去追求自我宗旨，而且玩家可诉诸自己选择的方式取得游戏胜利。本作将提供多种新方式让玩家与世界互动、在地图上扩张城市，以及对抗历史上的伟大领袖，以建立起经得起时间考验的强盛文明。