TCL 电视 2020 天猫双十一攻略

IT之家11月10日消息 今年双十一前夕，天猫 TCL 电视官方旗舰店发起 “趁现在 一起燃”为主题的促销活动，多款电视产品，均有促销活动。



TCL Q10 全彩量子点剧院电视，带来出色视听体验

TCL Q10 采用 QLED 原色量子点技术，拥有 157% 超高色域，可带来 10 亿色彩数量，搭载杜比视界与杜比 360° 全景环绕声场。

即日起至 11 月 10 日晚 10 点，预付定金 100 元立减 200 元，11 日晚过零点半小时后付款的前 50 名用户可享 5 折特权，活动价为 5999 元的 55 吋 Q10 到手价不高于 4699 元。同样优惠模式，65 吋和 75 吋 Q10 预付 100 元定金则立减 400 元，最终到手价不高于 5999 元和 7999 元。

TCL V8 超高清声控智能电视

据官方数据，TCL V8 电视搭载的 AI“免唤醒”黑科技准确率高达 99.99%，超过 12 米也能精准语音识别。同时支持免唤醒语音控制视频播放、搜索内容、通用控制、听有声书等功能。

11 月 10 日 24 点，1 元预约 75 吋 V8 预约限时立省 200 元，活动价 5499 元到手价仅需 5299 元，11 日 0 点开抢。

TCL·XESS 55 英寸旋转智屏

TCL·XESS 旋转智屏 A200Pro-T 无开机广告、支持多轮语音对话、手机摇一摇投屏等，可以在大屏上刷抖音、看微博、看直播等。内置的 CoachAI 健身搭配内置摄像头，可以对健身姿态进行评估，实时纠错。

双十一当天，TCL·XESS 旋转智屏活动价 6999 元，享 6 期免息，减去 1000 元红包，最终限时到手价仅为 5999 元。

TCL Q78D 社交智慧电视

TCL Q78D 旗舰云社交电视主打社交，配备的分体式摄像头相比一体式等其他传统摄像头支持更多的调节空间，容下更多画面，支持多人视频 / 语音通话，一键呼叫等功能。

即日起至 11 月 10 日 24 点，1 元预约立减 400 元，活动价 3999 元的 55 吋 Q78D 仅需 3500 元，活动价 4999 元的 65 吋 Q78D 仅为 4599 元，11 日 0 点正式火爆开抢。

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