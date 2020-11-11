苹果新款 13 英寸 MacBook Pro 发布：搭载 M1 芯片，更快更强大

IT之家11月11日消息 苹果公司在今天 02:00 举行的 “ One More Thing”活动中发布了自家首款搭载 ARM 芯片 M1 的 MacBook Pro 笔记本电脑，这款笔记本开启了 MacBook Pro 的新时代。

新款 MacBook Pro 具有 13 英寸的屏幕，起价为 1,299 美元（约合 8592 人民币），它搭载苹果公司首款自研的 ARM 架构 M1 处理器，它搭载 8 核 CPU，配合 MacBook Pro 的主动散热系统，速度比上一代机型最高提升至 2.8 倍 ，在编译代码、视频转码、编辑高分辨率照片以及处理其他工作时，都能带来非同一般的性能表现。同时苹果 M1 处理器还搭载 8 核 GPU，处理速度最高提升至 5 倍，无论是设计图形密集型游戏还是新产品，用户都能体验到极为顺畅的图形性能。

此外，基于 M1 处理器的神经网络核心，新款 MacBook Pro 在机器学习方面速度最高增加 11 倍，对于使用神经网络引擎的设备端机器学习任务，新款 13 英寸 MacBook Pro 堪称紧凑型 Pro 级笔记本电脑的速度担当。续航方面，新款 MacBook Pro 也有一定提升，无线上网时间最长达 17 小时，视频播放最长达惊人的 20 小时，MacBook Pro 的电池续航最高可达上一代机型的 2 倍，并且也是所有 Mac 里最强的。

新款 13 英寸 MacBook Pro 的还拥有录音棚级麦克风，让录音和通话拥有纯净音色；M1 芯片的新一代摄像头图像信号处理器，让用户在进行视频通话时画面更锐利，亮部和暗部的细节更丰富。新款 MacBook Pro 还通过 M1 芯片中的安全隔区以及触控 ID，带来先进的安全保护。它配备两个支持 USB 4 的雷雳端口，可连接比以往更多的外设，包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR。

新款 13 英寸 MacBook Pro 的起售价依然为 RMB 9,999，教育优惠起售价为 RMB 9,199，今天开始预订，下周即可发货。