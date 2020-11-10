苹果微信预热 ARM Mac 发布会：今晚一点都睡不着，两点也睡不着。

IT之家 11 月 10 日消息 11 月 11 日凌晨 2 点，苹果将举行秋季发布会的最后一场 “返场好戏”，预计将发布 ARM 架构的 MacBook 产品，现在苹果 Apple Store 开始维护已经开始维护，为即将上线的新品做准备。另外，苹果Apple微信号预热新品发布会：今晚一点都睡不着？两点也睡不着。返场好戏来了。

根据彭博社的消息，苹果将推出三款采用 Apple Silicon 处理器的新 Mac，包括 13 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro 和 13 英寸 MacBook Air。

IT之家了解到，新 Mac 的设计不会有重大变化，苹果将继续使用相同的 MacBook 外形。此前消息称，新款 ARM 版 MacBook 和 iMac 分别搭载 A14X 和 A14T 处理器，基于台积电的 5nm 工艺打造。

今年 6 月份，苹果公布将在年底前发布首款自研芯片 Apple Silicon 处理器，苹果认为芯片是硬件的核心也是产品的根本。苹果的自研芯片将采用 ARM 架构，官方称新芯片将有更高的扩展性、高性能 GPU、专业能力更强，神经引擎更强。

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