999 美元起，苹果新款 MacBook Air 发布：搭载 M1 芯片，比去年 98% PC 笔记本都快

IT之家11月11日消息 苹果正式推出2020款MacBook Air。它搭载的是苹果全新的M1 ARM处理器。这是第一款MacBook Air，也是首批采用苹果自家基于ARM 处理器笔记本电脑之一。

IT之家获悉，苹果表示，新的MacBook Air的速度比“同级最畅销的Windows笔记本电脑”快三倍，比“去年售出的98%的PC笔记本电脑”都要快。

此次发布是苹果摆脱英特尔处理器的第一步，苹果电脑自2005年以来一直使用英特尔处理器。该公司预计这一过程需要两年时间。

苹果还声称，新款MacBook Air支持15小时网页浏览，18小时视频播放，是有史以来续航最长的MacBook Air。如果这个说法成立的话，这将是英特尔驱动MacBook Air的一个改进。里面没有风扇，所以它应该也是无噪音运行的。

在规格方面，新MacBook Air配备了13.3英寸视网膜显示屏，以及高达16GB的内存和2TB的存储空间。它支持Thunderbolt、USB 4、Wi-Fi 6和Touch ID。

苹果声称，这些芯片将比英特尔竞争对手提供更好的性能和能效。但ARM系统最大的优势在于，它们将能够在macOS上原生运行iOS和iPadOS应用。至于macOS应用，苹果已经更新了自己的程序，如Pages、Numbers和Keynote，以支持其M1芯片，微软和Adobe等其他大公司也是如此。

在6月份的活动中，苹果演示了Lightroom和Photoshop在新Mac上的流畅运行--Lightroom计划在下个月发布，Photoshop则在明年初发布。而MacBook Air将运行的macOS Big Sur包括一个名为Rosetta 2的模拟器，它将在发布时“转译”任何尚未为ARM更新的应用程序。

新款MacBook Air的起售价为999美元，教育版为899美元。这使得它的价格与之前的MacBook Air相同，新款MacBook Air下周上市，但你今天就可以预购了。