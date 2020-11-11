荣耀独立后管理层去向：万飙或任董事长，赵明或任 CEO

IT之家 11 月 11 日消息 据多家媒体报道，华为计划将荣耀手机业务整体打包出售，交易作价 1000 亿元人民币，收购方包括神州数码、三家国资机构，以及 TCL 等公司组成的小股东阵营。荣耀管理层等将在新公司中持股，消息将于本月晚些时候正式公布。

据界面新闻报道，从知情人士处独家获悉，待荣耀独立融资后，华为将有多名高层加入荣耀担任核心高管。其中，华为消费者业务 COO 万飙或将担任董事长，荣耀总裁赵明则可能担任 CEO。此外，华为消费者业务法务部长、稽查部长、IT与质量运营部长也已确认将加入独立后的荣耀。

报道还称，荣耀员工将从华为深圳坂田总部搬出，迁入新的办公场地：深圳市福田区上梅林新一代产业园 4 栋。针对这些员工，华为已敲定两种补偿方案：股票全部原价回购、1.7 倍 19 年收入补偿。另有消息称，新公司的员工将有股权激励。

IT之家了解到，今天神州数码发布公告称，公司关注到，11 月 10 日，部分媒体以 “华为计划以 1000 亿元出售荣耀品牌给神州数码” 等为题的相关报道，主要内容为华为计划将荣耀手机业务整体打包出售，神州数码将作为收购方之一参与。经核实，公司针对上述报道事项说明如下：截至本公告披露日，神州数码与华为未就荣耀出售一事达成任何协议。截至本公告披露日，公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。